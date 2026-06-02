La Fundació Barnola-Vallribera bat rècords i supera els 240.000 euros en ajuts a 38 projectes socials de Sabadell

La Fundació Barnola-Vallribera ha concedit aquest 2026 subvencions a 38 projectes i entitats socials de Sabadell i territori per un import global superior als 240.000 euros, la xifra més alta de la seva història. L'import representa un increment del 13% respecte a l'any passat, quan els ajuts van superar els 212.000 euros, i consolida una tendència de creixement sostingut en el suport al teixit social de la nostra ciutat. Així s'ha presentat avui durant l'acte de lliurament de les ajudes a les entitats de la convocatòria d'enguany a l'Espai Cultura.
Els ajuts d'enguany beneficiaran entitats que treballen en àmbits molt diversos, però amb un denominador comú: l'atenció a les persones i als col·lectius més vulnerables o amb un component social, cultural i educatiu. Entre les iniciatives subvencionades hi ha projectes vinculats a la discapacitat intel·lectual i física, la salut mental, l'atenció a les persones amb malalties cròniques, el suport a la infància i la joventut, la lluita contra l'exclusió social, la recerca sanitària, l'acompanyament a persones sense llar, la cooperació educativa i activitats destinades a la gent gran, entre d'altres.
L'evolució de les subvencions concedides per la fundació ha estat especialment notable durant els darrers anys. Si el primer exercici de concessió d'ajuts, l'any 2001, es van repartir 37.500 euros, l'any 2024 ja es va superar àmpliament la barrera dels 150.000 euros. Ara, dos anys després, la xifra s'eleva per primera vegada per sobre dels 240.000 euros.
La Fundació Barnola-Vallribera és una entitat privada creada l'any 1997 a partir del llegat de Feliu Barnola i Dolors Vallribera. Els seus fundadors van disposar que el patrimoni familiar fos administrat amb la finalitat de generar recursos per impulsar projectes socials. La seva actuació prioritza especialment la infància, la joventut i la tercera edat, col·lectius que considera especialment sensibles i necessitats de suport.
Des de la fundació remarquen que la seva tasca es basa en l'atenció a les persones i destinen els rendiments del patrimoni que gestionen a reforçar iniciatives socials de la ciutat. Més enllà de les convocatòries anuals de subvencions, la fundació també ha fet recentment una aposta destacada per impulsar projectes de gran envergadura. És el cas de la futura residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual que gestionarà Cipo a Can Gambús, una actuació per a la qual assumirà la inversió inicial, estimada en 4,5 milions d'euros.
Entitats i projectes subvencionats el 2026:
Actuavallès – Actuem
Andi Down Sabadell
Fundació Els Xiprers
Associació de Persones Sordes de Sabadell
Fundació Privada Atendis
Fundació Privada Avan
Càritas Sabadell
Fundació Privada Cipo
Esquitx Associació Juvenil
Ethos Associació per a la Prevenció i Rehabilitació de Dependències
Som Suport Fundació
Associació Escola d'Educació Especial Xaloc
Associació Obrir-se al Món
Fundació Xalest
Xalest Centre Ocupacional
Grandalla
Colors del Món
Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia
Fundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica (Oncolliga)
Scai
El Far, Associació per a Persones amb Càncer
Associació Arteneu
La Fabri-K
Associació Ningú Sense Sostre
Associació de Diabetis de Catalunya XXI (ADC Sabadell)
Associació i Escaig (Súper Coopera)
Fundació Impulsa
Salut Mental Sabadell
Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
Associació Plataforma Vàlua
G.E. La Baldufa - Can Puiggener
Fundació Idea
Fundació Main
Associació d'Amics de La Bressola
Associació Cap Infant Sense Conte
Aula d'Extensió Universitària Sabadell - Gent Gran
Associació Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
David Fundació Privada
El Rebost Solidari de Sabadell