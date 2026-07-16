Unes 150 persones celebren la sentència sobre l'amnistia, però avisen: "El conflicte persisteix"

Unes 150 persones, segons la Policia Municipal, s'han manifestat aquest dijous al vespre a Sabadell per celebrar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'amnistia. El tribunal avala la seva aplicació i això afecta tant als polítics i exalts càrrecs del Govern de la Generalitat acusats de malversació –entre els quals hi ha el sabadellenc Josep Manuel Suàrez– com als 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) acusats de terrorisme, entre els que n'hi ha quatre que són sabadellencs.
La manifestació ha començat al Mur de la Llibertat del costat dels FGC de Can Feu - Gràcia i, després de recórrer un tram del barri i el carrer d'Alemanya ha enfilat Rambla amunt per acabar a la plaça de Sant Roc. Davant l'Ajuntament, s'ha reproduït un comunicat enregistrat prèviament en què els CDR asseguren que "celebrem la sentència per l'alleujament que significa pels nostres companys després d'anys de patir per l'acarnissament i les mentides als que l'Estat els ha sotmès. I per la gran, patacada que representa per la Guàrdia Civil i la judicatura espanyola". "Però aquí no acaba res", subratllen, perquè "el conflicte persisteix i la voluntat d'independència també". En aquest sentit, han fet una crida al sector independentista a reagrupar-se i organitzar-se de nou.
També ha fet una crida a convertir "la decepció, la ràbia i l'emprenyamenta en una força renovada" el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach. En la seva intervenció, Llach ha afirmat que "aquí no s'ha fet terrorisme, aquí l'únic que s'ha fet és tortura judicial contra tota aquella gent que democràticament va voler alliberar el país".
Des d'Òmnium Cultural, el seu president, Xavier Antich, s'ha referit al pronunciament europeu com una "gran victòria", una "sentència inapel·lable i s'ha d'aplicar tant si estem d'acord amb l'amnistia com si no". "Exigim a l'Audiència Nacional que acabi amb aquesta causa que tan dolor ha causat", ha afegit.