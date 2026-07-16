Sant Julià té la paella més gran de Sabadell (i potser de Catalunya): "És segell de la nostra festa major"

El barri de Sant Julià celebrarà la seva Festa Major del 17 al 19 de juliol amb un ampli programa d’activitats per a tots els públics i una activitat estrella, segell del barri: la gran paella. Es tracta de la més gran de Sabadell (i possiblement de Catalunya, sostenen els organitzadors), amb capacitat per a un miler de comensals, que va ser construïda a petició d'un dels veïns del barri, Ricardo Roso, i pagada per l'exregidor de l'Ajuntament de Sabadell Carlos Gorina. "No entra per la porta, l'hem de guardar a un pàrquing i transportar-la amb un caro", exposa Mari Carmen Porras, una de les organitzadores de la festa. "Vam posar de moda les paelles populars a la ciutat, Bustos va copiar la idea per a la Festa Major de Sabadell", explica.
A banda de la paella, durant tres dies, la plaça de Sant Julià acollirà propostes culturals, musicals, infantils i gastronòmiques per fer barri. La programació arrencarà divendres 17 de juliol amb una tarda dedicada al ball, amb una sessió de zumba i una exhibició de l’acadèmia Va de Ball. A les 21 h tindrà lloc el pregó inaugural, que enguany anirà a càrrec de l’actriu i directora de teatre Sandra Marchena. La jornada es clourà amb l’actuació de l’orquestra Only Star.
Dissabte 18 de juliol, les activitats començaran al matí amb una xocolatada amb xurros, seguida de l’SMATSA Eco Show, una cercavila amb batucada i diverses propostes infantils, com animació i pintacares. A la tarda hi haurà el festival d’activitats de l’Associació de Veïns de Sant Julià, una actuació de Carlos Vilches i una revetlla amenitzada per Katy Estrada, abans d’una sessió musical Remember.
La Festa Major es tancarà diumenge 19 de juliol amb una nova xocolatada, espectacles infantils, la tradicional cercavila de gegants i capgrossos i l'esperada paella popular–previsiblement per a 400 comensals–, que serà amenitzada per En Clau de Folk, una de les novetats del programa. A la tarda, la festa de l’escuma donarà pas a un festival musical amb Carolina i Brenda, Javier Ginés i Desafío Flamenco. El punt final arribarà a les 22.30 h amb l’espectacle de Les Forques de Can Deu.
Els organitzadors preveuen combatre les altes temperatures a base de mànegues i cubells d'aigua. "Sempre ens fa calor, però la gent respon", exposa Porras. En aquest sentit, l'organitzadora fa una crida a la participació i implicació del veïnat. "Treballar pel barri em fa sentir molt orgullosa i feliç. Hem viscut des del principi el naixement del moviment veïnal a Sant Julià, i he recompilat la nostra història a partir de la fotografia", explica.
Divendres 17 de juliol
19.00 h – Zumba de l’AVV de Sant Julià.
20.00 h – Va de Ball (acadèmia de ball).
21.00 h – Pregó de Festa Major, a càrrec de Sandra Marchena, actriu i directora de teatre.
23.00 h – Ball amb l’orquestra Only Star.
Dissabte 18 de juliol
10.00 h – Xocolata amb xurros.
11.00 h – SMATSA Eco Show (plaça Assemblea).
11.30 h – Cercavila pel barri amb batucada.
12.00 h – Animació infantil Kids Dance (plaça Sant Julià).
12.00 h – Pintacares infantil (plaça Sant Julià).
19.00 h – Festival d’activitats de l’Associació de Veïns de Sant Julià.
20.00 h – Actuació de Carlos Vilches.
22.00 h – Revetlla amb Katy Estrada.
00.00 h – Sessió Remember amb espectacle musical.
Diumenge 19 de juliol
10.00 h – Xocolata amb xurros.
10.30 h – Espectacle infantil amb Los Tetes (plaça Sant Julià).
11.00 h – Pintacares infantil (plaça Sant Julià).
11.30 h – Cercavila de gegants i capgrossos.
13.00 h – Paella popular.
16.30 h – Festa de l’escuma.
19.00 h – Festival musical amb Carolina i Brenda, Javier Ginés i Desafío Flamenco.
22.30 h – Cloenda de la Festa Major amb Les Forques de Can Deu.