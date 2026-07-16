La justícia europea dona el vistiplau a l'amnistia dels CDR acusats de terrorisme

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avala que s'apliqui la llei d'amnistia als 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) acusats de terrorisme per l'Audiència Nacional perquè diu que aquesta llei no vulnera la normativa europea sobre terrorisme. La justícia europea s'ha pronunciat aquest dijous sobre l'aplicació de la llei i assegura que encaixa amb el dret europeu. Els CDR es manifestaran a Sabadell aquest dijous, 16 de juliol, davant l'estació FGC Can Feu - Gràcia a partir de les 19 h per donar suport a les persones encausades. "La sentència és una bufetada a la judicatura espanyola i desmunta les falses acusacions de terrorisme després d'anys de patiment", han assegurat els CDR a X. La causa implica quatre sabadellencs que van ser detinguts el 23 de setembre del 2019: Jordi Ros, Xavi Duch, Clara Borrero i David Budria. En total, la Fiscalia havia demanat fins a 27 anys de presó per als CDR.
En resposta a les qüestions prejudicials plantejades per l'Audiència Nacional, el TJUE recorda, per començar, que la directiva relativa a la lluita contra el terrorisme obliga els estats membres, en primer terme, a tipificar com a delictes de terrorisme una sèrie d'actes comesos amb finalitat terrorista, en segon terme, a castigar delictes relacionats amb un grup terrorista o amb activitats terroristes d'aquests, i, en tercer terme, a establir sancions penals eficaces, proporcionades i dissuasives, que han de ser superiors a les previstes pel dret nacional per a aquests delictes quan no hi concorri la intenció terrorista.
En canvi, el TJUE observa que la directiva no conté cap disposició específica sobre els mecanismes nacionals d'extinció de la responsabilitat penal, com l'amnistia, i que, per tant, no determina expressament els límits d'aquests mecanismes. Segons el TJUE, la llei espanyola d'amnistia no menyscaba l'efecte útil de la directiva europea relativa a la lluita contra el terrorisme. "D'acord amb els objectius de reduir tensions institucionals i polítiques i de facilitar un escenari de reconciliació, aquesta llei es limita a disposar, amb posterioritat, que no s'enjudiciïn determinats delictes de terrorisme comesos exclusivament en el context particular del moviment a favor de la independència de Catalunya, alhora que exclou de l'amnistia els actes que hagin causat de forma intencionada greus violacions dels drets humans", recorda la sentència. Per això, afegeix que correspon als òrgans jurisdiccionals competents identificar els actes concrets que queden exclosos de l'amnistia.
Pel que fa a això, el TJUE assenyala que la definició abstracta dels actes compresos en aquesta exclusió de l'amnistia, i en particular la circumstància que la llei d'amnistia no precisi amb detall la naturalesa exacta del conjunt d'aquests actes ni fixi un llindar de gravetat per a ells, "no trenca les exigències del principi de seguretat". Així, considera que una tècnica legislativa que consisteix a recórrer a "formulacions abstractes o a categories generals", en comptes de llistes exhaustives, respecta aquest principi, "sempre que la interpretació d'aquestes formulacions i categories sigui raonablement previsible".
La sentència diu que la disposició d'exclusió remet a conceptes jurídics del dret penal, com la intenció, la causalitat i la gravetat d'una violació dels drets humans, els quals "no haurien de plantejar dificultats d'aplicació per als òrgans jurisdiccionals competents", a fi d'excloure un acte, si s'escau, del benefici de l'amnistia.
Tot seguit, el TJUE destaca que la llei d'amnistia "respecta els principis d'igualtat de tracte i de no discriminació", ja que, a la llum de la finalitat expressa d'afavorir la reconciliació política únicament en el context d'un moviment polític particular, "no es pot considerar que els delictes comesos en aquest context i els delictes comesos en altres contextos es corresponguin amb situacions comparables".
Finalment, atès que la llei d'amnistia no menyscaba l'efecte útil de la directiva antiterrorista, a la llum dels principis de seguretat jurídica i d'igualtat de tracte i de no discriminació, el TJUE conclou que aquesta llei tampoc viola el principi de primacia, en virtut del qual tots els òrgans dels estats membres han de donar plena eficàcia a les diferents normes de la Unió, o al principi de cooperació lleial, que obliga els Estats membres, en particular, a abstenir-se de tota mesura que pugui posar en perill la consecució dels objectius de la Unió.