El concurs de truita (amb ceba!), els gegants i les havaneres, grans protagonistes de la festa major de Covadonga 2026

La Festa Major de Covadonga torna aquest cap de setmana amb tres dies d'activitats en què el barri reivindicarà alguns dels seus grans símbols: els gegants, el tradicional concurs de truites i les havaneres. Del 17 al 19 de juliol, els carrers s'ompliran de cultura popular, música, esport i propostes per a totes les edats.
La celebració arrencarà aquest divendres amb la repicada de campanes des del campanar de l'església de Sant Salvador (18.45 h), preludi d'una de les cites esportives més consolidades del programa: la Milla Urbana, que enguany arriba a la 29a edició en categoria infantil i a la 32a en categoria absoluta, que comptarà amb la participació d'uns 200 corredors, aproximadament. La jornada es completarà amb el tradicional sopar col·lectiu a la plaça de la Sardana.
Els gegants, una de les grans senyes d'identitat del barri, prendran el protagonisme dissabte al matí. La colla gegantera de Covadonga sortirà al carrer amb la plantada al carrer de Santa Teresa, la cercavila i la ballada de gegants, en una de les estampes més esperades de la festa, on també hi participaran gegants de Sabadell i d'altres municipis. La tarda continuarà amb un espectacle infantil, una xocolatada, la 23a mostra de puntaires i una plantada de bestiari. Tampoc hi faltaran la missa en record dels difunts del barri, un concert de cant coral i una exhibició de Bollywood. La nit mantindrà l'ambient festiu amb el sopar popular i una proposta que s'ha fet un lloc al programa en els darrers anys: el Festival Drag, a càrrec de Gurp Mente Abierta, abans que el DJ Insòlit tanqui la jornada.
Diumenge arribarà un dels moments més emblemàtics de la Festa Major: el 33è concurs de truites. Aquest certamen, ja tota una tradició al barri, tornarà a reunir participants i curiosos en una cita que s'ha convertit en un dels actes més característics de Covadonga. "La de ceba és la que triomfa", admet Toni Llorca, un dels organitzadors. El matí també inclourà una passejada amb bicicleta, la missa de Festa Major i un vermut popular .
Les activitats de la tarda estaran pensades per a tots els públics, amb una exhibició de gimnàstica rítmica, un joc de reciclatge organitzat per SMATSA, un concert de la Dolomiten Band i una cantada d'havaneres. "Les havaneres i el rom cremat és una de les estrelles del programa", exposa Llorca. El lluïment de foc dels Pastors d'Onga, però, s'ha hagut d'anul·lar a causa del risc d'incendi, per petició expressa de la Generalitat. Així i tot, la programació farà que la Festa Major d'enguany torni a combinar tradició, cultura popular i gastronomia.
Divendres 17 de juliol
18.45 h: Repicada de campanes des del campanar de l'Església de Sant Salvador.
21 h: 29a Milla Urbana Infantil d'atletisme.
21 h: 32a Milla Urbana d'atletisme (categoria absoluta).
21.45 h: Sopar col·lectiu a la plaça de la Sardana.
Dissabte 18 de juliol
10.30 h: Plantada de gegants al carrer de Santa Teresa.
11 h: Cercavila i ballada de gegants a la plaça de la Sardana.
17 h: Espectacle infantil.
18 h: Xocolatada.
18 h: 23a Mostra de Puntaires a la plaça de la Sardana.
18 h: Plantada de bestiari a la plaça de la Sardana.
19 h: Missa en record de tots els difunts del barri.
19.15 h: Concert de cant coral.
20 h: Espectacle de Bollywood.
21 h: Sopar popular.
23 h: Festival Drag, a càrrec de Gurp Mente Abierta.
00 h: Sessió de DJ Insòlit, a càrrec de l'Associació Triple M.
Diumenge 19 de juliol
10.30 h: Passejada amb bicicleta.
12 h: Missa de Festa Major.
12.30 h: 33è Concurs de Truites.
12.30 h: Concert acústic del grup eFeMe i vermut popular.
17.15 h: Exhibició de gimnàstica rítmica.
18 h: Joc de reciclatge de SMATSA, Pedala i pinta.
18.15 h: Concert austríac amb la Dolomiten Band.
19.30 h: Cantada d'havaneres.
20 h: Plantada de bestiari.
22 h: Lluïment de foc amb els Pastors d'Onga (ANUL·LAT)