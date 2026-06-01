Carinsa crea el perfum de la química per celebrar el 60 aniversari d'Expoquímica

La companyia amb seu a Sant Quirze del Vallès Grupo Carinsa, dedicada al desenvolupament, fabricació i comercialització d’aromes, ingredients funcionals i solucions tecnològiques per a l’alimentació humana i animal, i fragàncies per perfumeria, cosmètica i ambientació, presentarà aquest dimecres el Perfum de la Química. Una creació olfactiva desenvolupada en homenatge al 60è aniversari d’Expoquimia, de la qual també serà el perfum oficial.
La fragància es donarà a conèixer durant el Sopar de Gala del saló, una de les trobades empresarials més rellevants del sector químic a Espanya, que tindrà lloc a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
La iniciativa neix amb l’objectiu de posar en valor el paper de la química com a motor d’innovació, progrés i benestar social, mitjançant una proposta que connecta ciència, creativitat i emoció a través del llenguatge universal del perfum. "La química forma part de la nostra essència com a companyia i de la nostra història. Volíem crear una fragància capaç de representar tot allò que la química aporta a la societat: innovació, transformació, benestar i capacitat de millorar la vida de les persones", explica Denia Martínez, vicepresidenta del Grup Carinsa.
La fragància es lliurarà als més de 700 assistents que participaran en l’esdeveniment, entre empresaris, directius i representants institucionals, socials i econòmics vinculats a la indústria química.
Grup Carinsa va tancar l’exercici 2025 amb una xifra de vendes de 66 milions d’euros i presència a 58 països. Entre els objectius previstos per a aquest any, la companyia s’ha marcat assolir la distribució en una seixantena de mercats internacionals, en línia amb la seva estratègia d’expansió global.