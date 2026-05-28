Indra tanca un acord amb 6TL per desenvolupar conjuntament tecnologies per a la indústria de la defensa

Indra Group i l'empresa vallesana 6TL han fet un acord estratègic per explorar i desenvolupar tecnologies avançades que es puguin aplicar a la indústria de la defensa, segons han informat aquest dijous en un comunicat.
En concret, la signatura del pacte obre la possibilitat de combinar l'experiència d'Indra en defensa amb les capacitats d'enginyeria de 6TL, amb seu a Castellar del Vallès. En concret, es destaca que l'especialització en enginyeria de test, validació i certificació de producte de 6TL és "especialment rellevant per respondre a les exigències de fiabilitat, integració i assegurament tecnològic pròpies del sector de la defensa".
Per a 6TL, l'acord és un pas en una estratègia de diversificació cap a la defensa. Indra aportarà a aquesta aliança les seves capacitats en projectes de comandament i control, radar, electroòptica, simulació, espai, comunicacions, intel·ligència artificial (IA) i ciberdefensa, a més de la seva experiència en el manteniment i suport al cicle de vida de sistemes complexos. 6TL aporta experiència en el disseny i desenvolupament de sistemes de prova i verificació de productes electrònics, així com en instrumentació industrial, per reforçar la fiabilitat i la integració tecnològica de sistemes crítics.
L'acord arriba en el marc dels plans impulsats pels Programes Especials de Modernització, que pretenen incorporar tecnologies avançades a la defensa, i busquen aliances amb empreses catalanes amb capacitats tecnològiques duals.
De fet, 6TL es dedica principalment a l'enginyeria de test en sectors com l'automoció, la mobilitat i la indústria. Actualment, i arran de les polítiques impulsades per la Comissió Europea i el govern espanyol, es pretén reforçar l'autonomia tecnològica i la fortalesa de la cadena de subministrament, especialment estratègica per al sector de la defensa.