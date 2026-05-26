BBVA celebra la reunió del Consell i les jornades de grans empreses a Catalunya

El Consell d'Administració de BBVA s'ha reunit aquest dimarts a Barcelona. L'entitat celebra també a la capital catalana les Jornades de Banca Corporativa amb més de 100 empreses clients de tot Espanya, "reflex del seu compromís amb Catalunya i el seu teixit empresarial i en què abordarà les oportunitats de la IA per a les empreses catalanes".
Tal com apunten en un comunicat, el Consell d'Administració de l'entitat ha abordat els projectes que BBVA desenvolupa al territori, així com l'impuls de la intel·ligència artificial dins de l'organització i els avenços de la resta de prioritats estratègiques del grup.
En la visita, el Consell de BBVA també mantindrà una trobada amb empreses clients de tot Espanya i de diferents sectors econòmics, durant les Jornades de Banca Corporativa organitzades pel banc. Al llarg de dos dies, BBVA realitzarà diferents sessions amb clients, centrades en alguns dels principals reptes que afronten actualment les empreses, com ara la transformació necessària derivada de la irrupció de la intel·ligència artificial, o el context econòmic i geopolític internacional.
Durant la seva presència a Barcelona, Carlos Torres Vila, president de BBVA, ha destacat que "les empreses constitueixen una de les prioritats estratègiques del banc, que té com a objectiu ser el seu soci estratègic, acompanyant-les amb finançament, però també donant-los suport a totes les seves necessitats en cada etapa del seu desenvolupament".
La IA com a motor de creixement empresarial
En el marc d'aquestes jornades destaca un panell sobre innovació i intel·ligència artificial aplicat a l'empresa, en què participaran Antonio Bravo, responsable global de Data a BBVA; i Matt Weaver, 'Solutions Engineering Leader EMEA' d'OpenAI, companyia amb què el Grup BBVA manté un acord per integrar la intel·ligència artificial generativa al negoci bancari i transformar tant la relació amb els clients com l'operativa interna del banc.
Les trobades comptaran, així mateix, amb la participació de José García Casteleiro, responsable de Banca d'Empreses i Institucions de BBVA a Espanya, i de Jaime Sáenz de Tejada, responsable global de Banca d'Empreses i Institucions de BBVA. Hi participaran també el responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech; l'economista i consellera del Banc d'Espanya Judith Arnal; i el catedràtic del departament de Direcció d'Operacions, Innovació i Data Science d'ESADE, Xavier Ferrás.