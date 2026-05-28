Obert el termini per presentar les candidatures dels Reconeixements Empresarials

L’acte d’enguany, organitzat per Pimec Vallès Occidental, comptarà amb la presència del ministre d’Indústria i Turisme del Govern espanyol, Jordi Hereu, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 11:11
Actualitzat el 28 de maig de 2026 a les 11:12

Pimec Vallès Occidental ha obert el termini per presentar les candidatures a la quarta edició dels Reconeixements Empresarials de la comarca. L’acte se celebrarà el pròxim 18 de juny al pavelló de La Llana de Rubí i comptarà amb la destacada presència del ministre d’Indústria i Turisme del Govern espanyol, Jordi Hereu, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. 

Durant l’acte es reconeixeran iniciatives empresarials en les següents categories: comerç de proximitat, impuls a la Formació Professional i al Talent; Jove empresari/ària; Pime innovadora; Creixement industrial; Associacionisme empresarial; i Diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral.


El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha destacat que “els Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental s’han consolidat com una iniciativa que posa en valor l’esforç, la capacitat d’innovació i el compromís de les empreses del territori amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca”.

En aquest sentit, ha animat les empreses vallesanes “a presentar la seva candidatura i compartir projectes i trajectòries que són exemple de talent, emprenedoria i competitivitat”, tot remarcant que “el teixit empresarial del Vallès Occidental és un dels grans motors econòmics del país i cal continuar reconeixent-ne la contribució i l’impacte positiu sobre el territori”.




 

