La FP, clau per combatre la segregació educativa i laboral de gènere

La Cambra de Comerç de Sabadell v aorganitzar dimecres passat la jornada "No és tradició, és desigualtat: suma't al canvi", un espai de reflexió i debat centrat en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere a la Formació Professional (FP) per combatre les desigualtats presents al mercat laboral.
La jornada va comptar amb la participació de José Luis Medina, coordinador i Nídia Santamaria, prospectora de Formació Professional dels Serveis Territorial, que van abordar la relació directa entre la segregació educativa i les desigualtats laborals.
Durant la seva intervenció, Nídia Santamaria va remarcar que la segregació educativa és un reflex del mercat laboral i va defensar la necessitat d'introduir la perspectiva de gènere des de les primeres etapes formatives. Segons va explicar, anticipar-se significa evitar la normalització de situacions discriminatòries que posteriorment són difícils de revertir en l'àmbit professional.
Actualment, els homes continuen predominant en famílies professionals com instal·lació i manteniment, electricitat, mecànica, transport o informàtica, mentre que les dones tenen una presència majoritària en àmbits com administració, gràfica o química. Aquesta realitat té conseqüències diretes en les oportunitats laborals, ja que els sectors masculinitzats acostumen a oferir millors salaris, més estabilitat i projecció professional, mentre que els sectors feminitats pateixen més precarietat i menys reconeixement social.
Per revertir aquesta situació, els Serveis Territorial els Serveis Territorials impulsen diverses línies d’acció centrades en l’orientació educativa, la sensibilització i la coeducació. Entre les iniciatives destacades hi ha les figures COCOBE de coeducació, convivència i benestar, els programes de referents i sensibilització, la formació dirigida a famílies i comunitat educativa, així com la incorporació transversal de la perspectiva de gènere a l’aula i al currículum. També s’ha posat en valor el Pla per la igualtat de gènere en el sistema educatiu i el programa +Dones.
A la jornada també va tenir lloc una taula rodona “Veus que trenquen estereotips”, amb la participació de Silvia Carrasco, doctora en Antropologia Social i presidenta de Feministes de Catalunya, Roberte Piqueras, educadore social de l’Associació Actua Vallès, Laia Narciso, antropòloga social experta en gènere i educació i Yana Aleksanyan, alumne de l’Institut Bàdia.