La FP, clau per combatre la segregació educativa i laboral de gènere

La Cambra de Comerç organitza una jornada sobre Formació Professional inclusiva per abordar les desigualtats derivades dels estereotips de gènere

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 11:39

La Cambra de Comerç de Sabadell v aorganitzar dimecres passat la jornada "No és tradició, és desigualtat: suma't al canvi", un espai de reflexió i debat centrat en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere a la Formació Professional (FP) per combatre les desigualtats presents al mercat laboral. 

La jornada va comptar amb la participació de José Luis Medina, coordinador i Nídia Santamaria, prospectora de Formació Professional dels Serveis Territorial, que van abordar la relació directa entre la segregació educativa i les desigualtats laborals. 

Durant la seva intervenció, Nídia Santamaria va remarcar que la segregació educativa és un reflex del mercat laboral i va defensar la necessitat d'introduir la perspectiva de gènere des de les primeres etapes formatives. Segons va explicar, anticipar-se significa evitar la normalització de situacions discriminatòries que posteriorment són difícils de revertir en l'àmbit professional. 

Actualment, els homes continuen predominant en famílies professionals com instal·lació i manteniment, electricitat, mecànica, transport o informàtica, mentre que les dones tenen una presència majoritària en àmbits com administració, gràfica o química. Aquesta realitat té conseqüències diretes en les oportunitats laborals, ja que els sectors masculinitzats acostumen a oferir millors salaris, més estabilitat i projecció professional, mentre que els sectors feminitats pateixen més precarietat i menys reconeixement social. 

Per revertir aquesta situació, els Serveis Territorial els Serveis Territorials impulsen diverses línies  d’acció centrades en l’orientació educativa, la sensibilització i la coeducació.  Entre les iniciatives destacades hi ha les figures COCOBE de coeducació, convivència  i benestar, els programes de referents i sensibilització, la formació dirigida a famílies  i comunitat educativa, així com la incorporació transversal de la perspectiva de  gènere a l’aula i al currículum. També s’ha posat en valor el Pla per la igualtat de  gènere en el sistema educatiu i el programa +Dones. 

A la jornada també va tenir lloc una taula rodona “Veus que trenquen estereotips”,  amb la participació de Silvia Carrasco, doctora en Antropologia Social i presidenta  de Feministes de Catalunya, Roberte Piqueras, educadore social de l’Associació  Actua Vallès, Laia Narciso, antropòloga social experta en gènere i educació i Yana  Aleksanyan, alumne de l’Institut Bàdia.

 

