De Castro, nova presidenta del Gremi de la Fusta

Marta de Castro continuarà al capdavant del Gremi de la Fusta, durant els pròxims quatre anys, presidint una Junta Directiva continuista, mantenint el bloc de l’anterior mandat, en la que s’incorporen tres cares noves: els empresaris Ramon Gabarró (Gabarró Hermanos, SA), i David Paris i Jordi Graell, de Quick Solution Sabadell, SL. Una junta que manté una representació transversal del sector i integra petites, mitjanes i grans empreses vinculades a la fusta.
De Castro afronta aquest nou mandat –des del novembre del 2023 que n’era presidenta en substitució de Katia Botta– amb la voluntat de donar continuïtat als projectes iniciats durant els darrers anys, entre els quals el Fusta 360, impulsat el 2025, amb la participació de tota la cadena de valor del sector, des d’interioristes, ebenisteries, envernissadors i arquitectes fins a alumnes de grau mitjà i superior de l’Escola Industrial.
Entre els reptes del present i futur, abordar la manca de relleu generacional i de personal qualificat. Per fer-hi front, de Castro assegura que des de l’associació gremial es continuarà reforçant les accions conjuntes amb l’Ajuntament de Sabadell i l’Escola Industrial per apropar els oficis de la fusta als més joves. En aquest sentit, destaca el programa Ciutat i Escola, adreçat a alumnes de primària i secundària perquè coneguin de primera mà l’ofici a través d’activitats pràctiques vinculades al disseny i la mecanització amb control numèric.
En aquesta línia, la presidenta del Gremi de la Fusta recorda que el sector ha canviat profundament i que la fusteria actual “ja no és aquell ofici al qual anava qui no volia estudiar”. Explica que els tallers s’han digitalitzat i incorporen maquinària avançada, fet que ha transformat també els perfils professionals. “Abans un fuster feia l’especejament a mà i ara molta feina es fa des de l’oficina tècnica. El sector viu un bon moment i cal aprofitar-lo i potenciar-lo”, defensa.
No menys rellevant serà continuar enfortint el Gremi, reforçant “el contacte directe amb els agremiats i visitar personalment les empreses per explicar els serveis i iniciatives que impulsa l’entitat”.