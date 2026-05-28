Marc Armengol: "Complirem els nostres objectius i els nostres compromisos"

El conseller delegat de Banc Sabadell, Marc Armengol, va explicar dimecres passat que l'entitat s'ha fixat l'objectiu d'estar "encara més enfocada al client" en la nova etapa de transformació que ha iniciat amb el seu recent nomenament. Durant la seva intervenció al 21 IESE Banking, l'executiu terrassenc va apuntar que el propòsit és que "qualsevol client trobi a Banc Sabadell el millor company de camí possible", amb la finalitat última de "ser més rendibles i continuar sent molt atractius per als nostres accionistes".
Armengol va subratllar que el banc està en un "excel·lent moment" gràcies al procés de transformació dels últims anys, que li ha permès fer un salt en digitalització, rendibilitat, valor en borsa i capacitat de remunerar als accionistes. Després de gairebé 25 anys formant part de l'entitat, Armengol va indicar que la seva meta ara és "contribuir a fer de Banc Sabadell un projecte encara més sòlid i de futur, i portar-lo al següent nivell, sense volantades”.
L'executiu va precisar que el seu objectiu és que Banc Sabadell es reafirmi com a entitat “líder en banca de relació, amb el millor servei al client i la millor proposta de valor”. En banca minorista, l’entitat continuarà modernitzant el seu model per competir “de tu a tu amb tots els ‘players’, mantenint el nostre element diferencial, la proximitat de les nostres oficines i gestors”.
“El focus és clar: complir amb els objectius compromesos, millorant la rendibilitat i generant capital de manera sostinguda, per crear cada vegada més valor i oferir una remuneració atractiva als accionistes”, va subratllar. “El meu missatge és clar i rotund des del minut zero: complirem els nostres objectius i els nostres compromisos”, va reiterar.
TSB, operació amb sentit financer i estratègic
Com és habitual, dimecres passat es va produir un ajust tècnic i automàtic del preu de les accions de Banc Sabadell per reflectir que qui compri títols a partir del dia 27 de maig ja no té dret a cobrar el dividend extraordinari. El conseller delegat, Marc Armengol, va recordar que aquest ajust "no és una pèrdua de valor, ja que el menor preu de l'acció passa a la butxaca dels accionistes". Així, aquests 50 cèntims per acció passen a estar desemborsats en lloc d'estar implícits en el preu de les accions.
L'executiu, així mateix, va subratllar que, després del pagament del dividend extraordinari, el projecte de Banc Sabadell continua sent molt atractiu per al futur. L'acció del banc té un elevat potencial de revalorització, com demostra que la seva rendibilitat anual estimada per als accionistes superi el 8% i sigui la major entre els bancs domèstics comparables, així com que el PER del banc sigui inferior a 8 vegades, davant el de més de 10 vegades dels comparables.