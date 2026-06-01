La Cambra reforça el suport a emprenedors i comerciants 

Ets un emprenedor o un comerciant? Necessites suport? Creus que tens marge de millora? Vols l’opinió d’un expert? La Cambra de Comerç de Sabadell és el teu referent ideal per resoldre aquestes i d’altres qüestions relacionades amb l’emprenedoria i el comerç, sense cost. “L’emprenedor trobarà aquí un ecosistema que li permetrà créixer. No és només assessorament puntual; després hi ha formació, acompanyament en tràmits, oferta d’espais de treball i una xarxa de serveis per facilitar el desenvolupament del projecte”, apunta Eduard Villanueva, tècnic d’Emprenedoria i Comerç de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Llicenciat en ADE, amb un Executive-MBA a EADA i una trajectòria vinculada tant a la consultoria empresarial com a la formació en escoles de negoci i la tutorització de projectes, Villanueva recorda que
des de la Cambra s’aposta per un recolzament molt personalitzat, tenint ben present que cada projecte i cada emprenedor, requereix disposar d’un enfocament propi i d’una escolta activa. “Nosaltres no treballem amb un full de ruta tancat des del primer moment. Evidentment, hi ha unes eines, uns serveis i uns criteris, però primer construïm una conversa amb l’emprenedor. Moltes vegades arriben pensant que necessiten un pla de negoci i el primer que fem és analitzar si la idea està ben plantejada”, explica.
Precisament aquest és un dels conceptes que més es vol reforçar des de la Cambra:
la importància de treballar correctament la idea de negoci abans de passar a fases més concretes. Segons el tècnic d’emprenedoria i comerç de la Cambra, moltes iniciatives fracassen perquè intenten construir plans empresarials molt elaborats sense haver validat abans aspectes essencials en el plantejament estratègic del projecte i el seu model de negoci. “Si la idea de negoci no està ben treballada, el pla de negoci neix amb males perspectives. El primer és entendre si la iniciativa té sentit, si hi ha mercat, si existeix una necessitat real i quin és el valor diferencial que aporta”, recorda.
Per això, el servei d’assessorament no es limita a orientar administrativament els emprenedors, sinó que incorpora eines d’anàlisi estratègica, revisió de mercat i definició del model específic empresarial, amb viabilitat econòmica i escalabilitat. Segons explica, l’objectiu és ajudar cada persona a descobrir quin és el seu autèntic potencial empresarial i identificar aquells aspectes que realment poden convertir-se en el nucli fort del negoci.
“El que intentem és que la persona entengui quin és el seu core business, allò que realment la fa diferent i que no pot deixar en mans d’un altre. A partir d’aquí és quan pots construir una estratègia sòlida i coherent”, assegura.
Eduard Villanueva
D. CHAO
Relació estratègica
I si soc un comerciant amb un punt físic de venda? Doncs la Cambra també t’ajudarà per fer front a la transformació dels hàbits de consum, la competència dels grans eixos comercials i el creixement de la venda online. “La botiga de barri continua sent essencial, però competeix en un context molt diferent”, recorda Villanueva.
Davant aquest escenari,
la Cambra aposta per fer diagnosi de comerços i per impulsar noves fórmules de dinamització comercial que ajudin a revitalitzar els centres urbans i els eixos de proximitat, construïnt una vinculació estratègica amb els ajuntaments de la demarcació per potenciar la interlocució bidireccional: “No es tracta només de fer una diagnosi puntual d’un comerç concret, sinó de pensar estratègicament com volem que sigui la ciutat comercial del futur i com generem cohesió i activitat econòmica al territori”.
Entre les opcions que t’ofereix la Cambra, tens el programa de diagnosis comercials, que el proper juny obrirà noves inscripcions dins el marc del programa Comercio Minorista 2026. Aquest servei, finançat íntegrament amb fons europeus, t’ofereix una consultoria integral orientada a detectar oportunitats de millora, avantatges competitius i elements d’innovació i digitalització.
“El que fem és una consultoria 360 graus. No només analitzem aspectes comercials, sinó també qüestions vinculades a l’eficiència energètica i a la gestió global del negoci”, explica Eduard Villanueva.
El
procés inclou visites al teu comerç, recollida d’informació, reportatge fotogràfic i l’elaboració d’un informe detallat amb propostes de millora assolibles i adaptades a cada realitat empresarial. Un servei completament gratuït i que està obert a tots aquells comerços que vulguin revisar el seu model i detectar noves oportunitats.