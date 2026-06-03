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Sabadell encadena el tercer mes consecutiu de descens en el nombre d'aturats

L’abril va cloure amb 10.326 sabadellencs en situació de desocupació, situant la taxa d’atur registral al 9,50%

Publicat el 03 de juny de 2026 a les 09:58

Sabadell encadena el tercer mes consecutiu reduint el nombre de persones sabadellenques en situació d’atur. Al tancament del mes de maig, i segons les dades publicades dimarts passat, l’atur es va reduir en 203 persones en relació amb el tancament del mes d’abril, significant el segon descens més pronunciat d’aquest 2026. L’abril va cloure amb 10.326 sabadellencs en situació de desocupació, situant la taxa d’atur registral al 9,50%.

A la comarca, el cinquè mes de l’any també ha estat positiu en termes de reducció del nombre d’aturats, superant les set-centes persones que s’han reincorporat al mercat laboral (754), tancant el mes maig al Vallès Occidental amb 39.876 vallesans en situació d’atur, amb una taxa d’atur registral del 8,3%.

A Catalunya es va tornar a superar el màxim històric d’ocupació al maig i ja frega els 4 milions d’empleats. Els registres del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social van tancar el maig amb 3.971.167 treballadors afiliats. Es tracta del segon mes consecutiu que el mercat laboral català trenca el rècord d’empleats en actiu. En total, hi ha 50.034 ocupats més que l’abril, el salt d’afiliats més gran en un mes dels registres, que es remunten al 2012. Catalunya va sumar 89.882 feines aquest maig respecte a l’any passat (+2,32%). En paral·lel, el Ministeri de Treball informa que l’atur es va continuar reduint per tercer mes seguit amb 6.900 aturats menys (-2,19%) deixant el total en 307.627 desocupats, el valor més baix des del maig del 2008.

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