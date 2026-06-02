Banc Sabadell registra 400 adhesions al seu pla de prejubilacions, 100 més del previst

La majoria de sortides van ser al març i la resta es faran durant aquest juny

  • Seu social del Banc Sabadell, a la plaça de Sant Roc -
Publicat el 02 de juny de 2026 a les 17:16

Banc Sabadell ha registrat 400 adhesions al seu pla de prejubilacions dirigit a empleats de més de 58 anys. Es tracta de 100 més del previst, ja que inicialment l'entitat preparava unes 300 sortides.

La majoria de les prejubilacions van executar-se al març i la resta es faran durant aquest mes de juny, segons han indicat fonts del sector. El cost total del programa s'enfila fins als 90 milions per a l'exercici complet del 2026.

D'aquest total, 55 milions ja es van incorporar com a despeses no recurrents del primer trimestre. Aquest programa ha de permetre uns 40 milions d'estalvi anuals a partir de 2027. Aquest pla ja estava previst fa uns anys, però va quedar aturat el 2024 per l'opa del BBVA.

