La Cambra obre una nova convocatòria de programa Impulsa Startup

L'objectiu és acompanyar projectes emprenedors en el seu procés de creixement, facilitant-los eines i suport especialitzat per validar el seu model de negoci i escalar comercialment

Publicat el 13 d’abril de 2026 a les 13:54

La Cambra de Comerç de Sabadell ha obert el període d'inscripcions per a una nova edició del programa Impulsa Startup - Fase II: Despega, una iniciativa orientada a accelerar startups de base tecnològica que ja disposen d'un prototip o producte mínim viable (MVP). 

Aquest programa, impulsat conjuntament amb la Cambra de Comerç d'Espanya, té com a objectiu acompanyar projectes emprenedors en el seu procés de creixement, facilitant-los eines i suport especialitzat per validar el seu model de negoci i escalar comercialment. 

L'itinerari es desenvoluparà entre els mesos de maig i octubre de 2026 i oferirà als 10 projectes seleccionats un acompanyament integral i gratuït. El programa inclou mentoratges individuals amb experts del sector, tutories personalitzades i sessions grupals enfocades al desenvolupament estratègic dels projectes. 

Amb la voluntat de fomentar el talent emprenedor del territori, els participants optaran a premis econòmics per un import total de 6.400 euros: 4.800 € amb el primer premi i 1.600 € amb el segon. 

A més, el projecte guanyador tindrà l'oportunitat de participar en la fase nacional, fet que li permetrà guanyar visibilitat i accedir a fòrums d'inversió de referència. 

Calendari i metodologia
El programa compta amb la col·laboració estratègica de Conector Startup Accelerator. El calendari previst és el següent: 

  • Tancament d'inscripcions: 30 d'abril de 2026
  • Inici del programa (Kick-off): 18 de maig de 2026
  • Demo Day (acte de cloenda): 15 d'octubre de 2026

Finançament i accés
Impulsa Startup és un programa 100% subvencionat, cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), el Ministeri de Treball i Economia Social i la Cambra de Comerç d'Espanya. Aquest finançament permet als emprenedors accedir a recursos d'alt valor sense cap cost. Les places estan limitades a 10 projectes amb l'objectiu de garantir la màxima qualitat en l'acompanyament. 

 

Notícies recomenades