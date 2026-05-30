Sopa de Cabra fa vibrar l’Observa amb una nit plena d’himnes

Gerard Quintana i els seus van convertir l’amfiteatre del Parc Catalunya en una gran festa musical, amb Beth com a convidada especial i un repertori ple de clàssics

Publicat el 30 de maig de 2026 a les 20:00
L’amfiteatre del Parc Catalunya va viure aquest divendres 30 de maig una de les nits més destacades del festival Observa amb l’actuació de Sopa de Cabra. La banda gironina va reunir centenars de seguidors en un concert que va combinar emoció, nostàlgia i molta energia sobre l’escenari.

Al llarg de la vetllada, el grup liderat per Gerard Quintana va recuperar algunes de les cançons més estimades de la seva trajectòria, fent que el públic cantés de principi a fi. Temes com Camins, Guerra i Els teus somnis van ser alguns dels moments més celebrats d’una actuació que va demostrar la vigència del grup després de dècades de carrera.

Una de les sorpreses de la nit va ser la participació de Beth, que es va sumar al concert en una col·laboració inesperada.

L’Observa continuarà omplint de música el Parc Catalunya durant els pròxims dies. El programa inclou encara diverses actuacions destacades, entre les quals Techno Flamenco aquest diumenge, els concerts de Lia Kali i Lil Aiden divendres vinent i, com a cloenda, el Reggaeton Summer Fest el 7 de juny.

FOTOS:

