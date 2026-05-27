Homenatge teatral a les víctimes que pateixen la guerra, a Espai Àgora

Un ciutadà, una reportera, una metgessa i un soldat són els protagonistes de l’obra de teatre Patrimoni de la humanitat, escrita i dirigida pels sabadellencs Judit Buisan Andreu i Jordi Torras Montsech, filòlegs tots dos. L’estrenaran a l’espai Àgora de Sabadell aquest cap de setmana, el 30 i 31 de maig a les 20h. És una peça teatral de creació pròpia que han pogut tirar endavant gràcies a la convocatòria de residència de grups locals de l’Estruch. Els actors són Pere Macià, Eulàlia Figuerola, Begoña Pros, Toni Furriols, Eva Maria Lacarra, Tony Lozano i Natàlia Lozano.
En un entorn bèl·lic, els protagonistes viuen “una història de supervivència enmig d’un món que cau a trossos”. Rebrearan quatre escenaris diferents que faran que es replantegin “el sentit de la seva existència”. S’hauran d’entendre per trobar una solució, però la convivència també farà que sorgeixin tensions entre ells.
Els directors expliquen que l’obra “és fruit d’un experiment creatiu” que no sabien com acabaria. Va néixer a partir d’un exercici d’improvisació dels dos autors, que després han hagut de treballar. Després d’escollir la temàtica, evidentment influenciada per tota l’actualitat, van voler que fos un homenatge “a tota la gent que ha patit, pateix i que encara patirà els estralls dels conflictes bèl·lics d’arreu del món”, expliquen
Al so, hi ha Gabriel Fabra i Max Torras. A la il·luminació, Jordi Ayguadé. Al maquillatge, Eva Maria Lacarra. L’escenografia és de Grup60. Durant la l’obra de teatre, sonen peces musicals d’artistes com Paco Ibáñez, Norig Recher i Bob Dylan. Espai Àgora és una petita sala cultural gestionada per Maria Antònia Cabistany al Centre Cívic de Sant Oleguer on es representen tota mena de propostes, tant amateurs com professionals.