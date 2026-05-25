El guitarrista Oest de Franc és un nou Sopa de Cabra

Oest de Franc va néixer el 1986, com Sopa de Cabra. És una carambola del destí que, 40 anys després, el guitarrista sabadellenc acompanyi el mític grup en una de les gires més especials fins al moment. Precisament, el divendres 29 de maig passarà pel Parc Catalunya, al festival Observa.
Hi va començar a tocar per accident, fa un any, per substituir Jaume Soler, Peck, convalescent d’una operació del genoll. Després va cobrir circumstancialment Josep Thió, que va necessitar aturar-se després de ser diagnosticat d’autisme amb gairebé 60 anys.
Però l’atzar sol no serveix de res. No és fortuït que Oest de Franc continuï a Sopa de Cabra. Alguna cosa hi va aportar com perquè en aquesta gira del 40è aniversari, amb tothom recuperat, s’hi sumés la seva tercera guitarra. Sopa de Cabra sona com mai. La crítica especialitzada ha utilitzat adjectius com “providencial” i “immens” per definir l’actuació d’Oest de Franc als concerts del grup a Razzmatazz, on va començar la gira.
“Mola que t’hi cagues!”, sintetitza Oest de Franc, espontani, sincer, tal com raja. “Hi ha molt bona energia i sona molt rock, molt canyer. A sobre, la següent plaça serà casa meva”, afegeix. Se sent un Sopa de Cabra? Prefereix “no entrar en nomenclatures” i profereix admiració pels “tòtems” del grup. Recorda escoltar Instants del temps amb 12 anys, un moment en què el seu pare, Esteve de Franc, ja li havia inoculat el verí del rock: “Vaig al·lucinar amb allò. Era en català... I com sonava!”.
Amb una llarga trajectòria en el pop i el rock psicodèlic, Oest de Franc va iniciar el 2017 un projecte intermitent amb Gerard Quintana, Intocables. Tocaven cançons que havien estat censurades d’artistes tan dispars com Sex Pistols, Quico Pi de la Serra i John Lenon. Ha col·laborat amb músics com l’egarenc Litus, ha gravat en més d’una trentena de discos i ha engegat projectes com Òxid, Monterey i Oest Trip, a més de tocar en solitari. Treballa molt com a productor des de la Sierra de Madrid, on es va mudar amb la seva parella, l’artista Aurora Garcia. “Roda el món i torna al Born. Em poso a tocar amb Sopa de Cabra quan visc a Madrid!”, bromeja el músic, molt content que al panorama català s’alcin guitarres com les de Dan Peralbo i el Comboi, Remei de Ca la Fresca i Minibús Intergalàctic.
És una gira marcada pel documental Sopa de Cabra, tornar enrere, en què els membres se sinceren sobre les dificultats de conviure, les crisis i la separació. “No som amics”, arriben a dir. Oest de Franc n’opina: “És el més normal del món que en 40 anys de travessa vital hi hagi diferents èpoques. En qualsevol feina, tens els teus col·leguilles a dins, però quan surts a fora vas a prendre la cervesa amb els teus amics. Considero que han tingut una gran valentia per ser sincers i no proteccionistes, quan el més fàcil hauria estat ser promocionals”. En aquesta gira del 40è anivesari, en qualsevol cas, ha notat “una energia renovada” i “una molt bona vibració”.