Armengol Trio connecta amb la natura amb instruments africans, de fang i flaures

Serà “una experiència que s’escapa d’etiquetes i que costa d’encabir en els habituals concerts de clàssica, jazz, folk, rock...”, avança el músic Armengol, a qui molts sabadellencs coneixen perquè és professor de l’Escola Municipal de Música des de 1997. I tant difícil de definir, perquè la combinació d’instruments del Trio Armengol no és gens habitual: ell portarà la marimba i el kalimbes, de procedència africana, que produeixen so a partir de la pròpia vibració; Pepe Martínez produirà percussions a partir del fang; i Quim Ollé durà la flauta travessera, la flauta en sol i el flautí. El concert serà diumenge a l’hora de fer el vermut –que se’n servirà– a Espai Àgora (c. Sol i Padrís, 93), a les 12.30h, amb entrades a 12 euros amb consumició inclosa.
El repertori arrencarà amb el català Carles Cases, del qual oferiran Horitzons, Kaleidoscopi i Ego. Després interpretaran Chick Corea (Massachussets) i Ney Rosauro (brasil), a més de les composicions de Robert Armengol, amb parts lliures creades per Ollé i Martínez. “La sonoritat del trio inspira natura i connexió entre la terra, l’aigua i l’aire”, es presenten.
Els tres músics han col·laborat amb diferents projectes musicals de renom. Armengol, amb Albert Guinovart, Feliu Gasull i Eduard Iniesta, a més d’haver participat a Mar i Cel, de Dagoll Dagom. En projectes de la companyia també hi va participar Ollé, que és músic de l’Ensemble Carles CAses & Strings. Martínez ha col·laborat extensament amb músics de jazz.