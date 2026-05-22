Andrea Motis esgota entrades a la CavaUrpi dissabte

La CavaUrpí estarà ben plena aquest dissabte, en l’actuació d’Andrea Motis, acompanyada del guitarrista Jurandir da Silva.
El guitarrista brasiler participa en el darrer disc de Motis, Intimate. En aquest concert, hi oferiran música original i versions que van des de l’American Songbook i el jazz clàssic fins a Jacob Collier, Silvio Rodríguez i Joan Manuel Serrat passant, esclar, pel cançoner brasiler, amb icones com António Carlos Jobim, Paulinho Nogueira i Guinga. Andrea Motis, veu i trompeta vol convertir aquest dissabte l’escenari de la CavaUrpí en un racó de casa seva.
Per altra banda, Jàzzics van actuar divendres a la CavaUrpí. Es tracta d’un grup format per Sandra Mingot (veu), Greg Proulx (guitarra), Joan Sellent (saxo i flauta), Òscar Quibus (contrabaix) i Jordi Gual (bateria).
La temporada de la CavaUrpí continuarà fins al 13 de juny amb els concerts del grup tribut a Dire Straits Sultans of Swing (29 de maig), Manu Guix en acústic (5 de juny), el tribut a The Beatles amb The Beat Boys (6 de juny), la presentació del nou disc d’Eric Alés (12 de juny) i Morning Star, que presentaran l’espectacle L’esplendor de Venus (13 de juny).