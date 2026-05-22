Gara Roda porta 'El Firmament' al TNC: “Tantes dones en un escenari és insòlit”

Gara Roda va quedar fascinada per la història que explica El Firmament, de Lucy Kirkwood, que va veure a Nova York i que ara ha adaptat, traduït i dirigit per a la Sala Petit del Teatre Nacional de Catalunya. Una dona és sentenciada a mort, acusada d’un crim brutal, però afirma estar embarassada. Un jurat popular format exclusivament per dones ha de decidir el seu destí. Protagonitzada per Sílvia Abril, a l’escenari hi pugen un total de 14 dones.
“Tantes dones a sobre d’un escenari d’un teatre com aquest és insòlit, i encara més en arcs dramàtics com els seus, en rols que aporten un punt de vista i reflexions”, explica Roda. En aquest moment, hi ha dues obres de teatre més en cartellera d’aquesta professional del teatre que fa una dècada que està instal·lada a Nova York. Una a casa, com és la Ventafocs de Joventut de la Faràndula, de la qual ha escrit les lletres; l’altra és el musical Ànima, ara al Teatre Tívoli, tot i que es va estrenar al TNC la temporada passada, i de la qual signa la direcció. Va ser una de les obres més guardonades als Premis Butaca de la temporada passada. És un bon moment teatral per a Gara Roda.
“El Firmament és un text amb moltes capes, que toca molts pals, en què apareix el rol de les dones i la lluita de classes. He notat que la gent surt de la sala amb la necessitat de parlar-ne, tenen ganes de comentar l’obra. La sensació és de voler-ne més, de necessitar absorbir-la tota, tot i que és difícil. Crec que cadascú es queda amb alguna cosa i connecta amb un personatge diferent”, explica Roda, que matisa que no és exclusivament un drama, sinó que hi ha molta comèdia.
La història enllaça diferents moments del passat amb el present a través del cometa Halley. Això serveix per formular una pregunta: què pensaran les dones del futur? Si s’ho pregunta a ella mateixa, Gara Roda ho té clar: “La meva jo del futur crec que estarà orgullosa d’un gran pas com aquest: una obra amb 14 dones a l’escenari era impensable fa uns anys”, i afegeix: “Potser amb el teatre no es pot arreglar res, però pot despertar debat”.
Jordi Boixaderas, amb Emma Vilarasau a ‘La truita’
L’actor sabadellenc Jordi Boixaderas estrenarà el 27 de juny la comèdia La truita, una obra dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama que explora “els vincles familiars i els xocs generacionals”. El matrimoni format per Jordi