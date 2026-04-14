Miquel Martí Escursell, guardonat amb la Creu de Sant Jordi 2026

L'empresari Miquel Martí, president honorífic del grup Moventia, rebrà la Creu de Sant Jordi per la trajectòria en l'àmbit de la mobilitat i el transport col·lectiu i per la contribució a la "modernització" del sector. Martí ha participat en diverses organitzacions relacionades amb el sector, com l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o la Fira de Barcelona. Amb tot, se'l distingeix per haver contribuït a modernitzar la mobilitat, així com a dissenyar i implantar el tramvia de Barcelona. Tal com apunta la Generalitat de Catalunya, "ha estat clau en la transformació d'una empresa familiar catalana en referent internacional pel que fa als serveis de mobilitat".
Miquel Martí va ser durant 18 anys el primer executiu de Moventia fins que el 2024, quan el seu germà Josep Maria va agafar les regnes de l'empresa, va passar-ne a ser president d'honor del grup. Va estudiar dret i administració d'empreses i va entrar al món laboral l'any 1970, abans d'acabar els estudis, com a aprenent a l'empresa familiar. Amb els anys, va anar escalant a dins de la mateixa organització fins que va assolir-ne la presidència. També ha estat vinculat en diverses entitats relacionades amb la mobilitat, com el Consell de Mobilitat de la Generalitat, el d'ATM o membre del ple de la Cambra de Comerç de Barcelona.
El govern català aprovarà aquest dimarts la llista de guardonats, que ha estat proposada per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La Creu de Sant Jordi, que es va donar per primera vegada fa 45 anys, guardona entitats i persones que hagin fet algun servei notable al territori català. En total, la Generalitat distingirà 20 persones i deu entitats que han prestat "serveis en defensa de la identitat de Catalunya o en el pla cívic i cultural", com diuen des del govern català. L'acte de lliurament es farà el 21 d'abril al Museu d'Art de Catalunya.