Treballs per renaturalitzar el parc del Bosc de Volpelleres

El parc del bosc de Volpelleres, a Sant Cugat, creixerà amb 9.200 metres quadrats que s’integraran a la trama forestal. Es tracta d’un espai erm a tocar de l’institut Leonardo da Vinci on l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) estan duent a terme unes obres per renaturalitzar-lo. L’objectiu és dotar-lo d’arbrat i arbustos, i que enllaci amb els camins ja existents al bosc. Amb una inversió de 435.000 euros, els treballs s’allargaran unes deu setmanes, i permetran plantar vegetació típica mediterrània, com ara roures, alzines, garrofers o oliveres, que a la vegada requereixin poca aigua per afrontar possibles futurs episodis de sequera.
La integració de l’espai permetrà fer una zona amable a tocar de l’institut, però també tenint en compte la proximitat de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), facilitant el pas de persones a través d’ell. Amb l’actuació, es dotarà l’entorn de vegetació, amb l’objectiu que els arbres que s’hi plantin arrelin per crear una trama contínua amb el bosc, i potenciar, així, la seva biodiversitat.
“Es tracta d’una actuació per poder renaturalitzar aquesta part que està tan a prop del bosc de Volpelleres, erm, sec, amb la renaturalització i plantació d’arbres autòctons i plantes arbustives”, va explicar la tinenta d’alcaldia de Gestió Urbana, Cristina Paraira, que dimarts passat va visitar les obres juntament amb el responsable de Projectes i Obres del Pla de Sostenibilitat Ambiental i Espai Públic de l’AMB, Francesc Puig.
“El que pretén és recuperar un espai que havia quedat erm i excessivament antropitzat i que s’havia desconnectat de la natura, per reconnectar-lo una altra vegada amb el bosc de Volpelleres, que és un element natural d’especial significança a Sant Cugat”, va concloure Puig.