Paviment, arbrat i aparcament: les claus del nou entorn del CAP Sud

L'entorn del CAP Sud entre els carrers de Feijóo i Concha Espina es veurà millorat amb una intervenció que promou l'Ajuntament de Sabadell per ordenar aquest espai i fer-lo més funcional tant per a les persones que accedeixen al CAP com per al veïnat. Al voltant del centre d'atenció primària hi ha espais sense pavimentar que ara són de terra i, per exemple, alguns cotxes hi aparquen de manera irregular. L'actuació compta amb un pressupost de 400.000 euros i el calendari d'execució no es precisarà fins que s'adjudiquin els treballs en els pròxims mesos.
El projecte que ara presenta el consistori i que ha aprovat recentment en Junta de Govern Local preveu pavimentar les zones de terra, crear vuit places d'aparcament entre el CAP i el centre cívic, amb accés des del carrer de Feijóo, i es plantaran quatre arbres, que se sumaran a la vintena que ja hi ha. La pavimentació es farà amb llambordes de granit amb capacitat drenant, un sistema que permet absorbir millor l’aigua i és més sostenible.
Aquesta intervenció arriba en un moment de canvis a la zona d'Espronceda i Campoamor. Just davant del CAP, estan acabant les obres de pavimentació de l'aparcament de sorra. I a escassos metres més continuen avançant les obres dels nous Jardins del Sud, amb una inversió superior a 1,5 milions d'euros i que preveuen convertir l'antic camp de futbol de sorra del carrer dels Reis Catòlics en un parc d'11.000 metres quadrats amb prop de 150 arbres i zones d'estada i joc. A hores d'ara la fisonomia del parc ja s'observa des del carrer. Aquestes obres van començar el febrer de 2025 i es preveu que acabin en els pròxims mesos.
L'altre gran projecte de la zona és la transformació del Mercat de Campoamor. L'edifici s'enderrocarà i se'n construirà un de nou, principalment ocupat per un supermercat Consum. Però, segons va anunciar a mitjans de març la Plataforma pel Mercat Municipal de Sabadell també hi haurà set parades tradicionals de mercat i un passadís relacional. També, un caixer automàtic que ha de donar resposta a la manca total d'aquest servei a la zona.
La previsió és enderrocar totalment l'edifici actual i que Consum construeixi el nou, de 1.180 metres quadrats i 94 places d'aparcament soterrani, a canvi d'un cànon d'1,5 milions d'euros. A hores d'ara, però, es continua treballant en l'àmbit administratiu. Fonts municipals van explicar el mes de març al Diari que "l'empresa ha de presentar el projecte executiu de les obres. Un cop el presentin, es podrà concretar un calendari d'obres". No es pot indicar, per tant, quan han de començar els treballs. Mesos enrere es va preveure que el mercat estaria operatiu el 2027.