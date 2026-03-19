Detecten el primer cas de pesta porcina africana a Sabadell

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha informat aquest dijous que ha detectat un cas de pesta porcina africana (PPA) en un porc senglar a Sabadell, el primer localitzat al municipi des que es va iniciar el brot el novembre passat.
En total, aquest dijous s'han confirmat cinc casos nous de pesta porcina, tots dins de la zona d'alt risc, ja que a part del sabadellenc, a Sant Cugat se n'han detectat quatre més. Amb aquests, ja són 232 els positius confirmats a tot Catalunya des de l'inici del brot. També s'han descartat un total de 2.179 animals, que s'han analitzat i han donat un resultat negatiu.
Les restriccions per la pesta continuen vigents a Sabadell i als altres municipis que són a un radi de 6 km del focus inicial, ubicat a Cerdanyola del Vallès. Continua prohibit accedir o fer activitats al medi natural, per exemple el riu Ripoll, el bosc de Can Deu o el Parc Agrari. També es prohibeix l'accés a prats i camps de conreu. Les excepcions permeses són l'accés a habitatges, activitats econòmiques en espais tancats i restauració i instal·lacions esportives. En el cas que algú trobi un senglar mort, la Generalitat demana que es truqui al 112.
Des del Parlament, el conseller Òscar Ordeig ha compartit una “dada positiva” confirmant que, de les 213 mostres que s’han fet en els últims dies, entre les captures i els animals trobats morts, només un 2,3% han donat positiu. Ordeig ha assegurat que estan accelerant les captures amb un sistema de rastreig “molt important”. També ha afegit que s’han mobilitzat 24 milions d’euros destinats al comandament avançat, on ha assegurat que hi ha 750 efectius treballant per combatre la PPA “set dies a la setmana”.