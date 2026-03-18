Més de cent dies de pesta porcina: 1.189 senglars capturats i 227 positius

El Govern català ha anunciat aquesta setmana un reforç de l’operatiu contra la pesta porcina africana per accelerar la fase d’erradicació del brot a l’àrea metropolitana de Barcelona, que suposa una inversió de 5 milions d'euros. Des del Centre de Comandament Avançat de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, van confirmar que el dispositiu sumarà 15 nous agents rurals especialitzats en captures, 17 efectius més vinculats a la unitat de drons i 132 membres d’ADF. La malaltia, asseguren, està continguda, però el procés serà llarg. “No ho arreglarem en quatre dies”, va afirmar Ordeig, que demana “confiança, paciència” i respecte pels tancaments.
L'executiu va anunciar aquest reforç per intensificar el control sobre el virus, que ha de permetre entrar de ple en la fase d’erradicació del brot. La Parlon va detallar que aquest increment de recursos permetrà incorporar 15 nous agents al grup especialitzat en captures d’animals del cos d’Agents Rurals, 17 efectius més per reforçar la vigilància amb drons i 132 membres d’ADF per donar suport a la recerca de cadàvers, el manteniment de trampes i la supervisió dels tancaments. La consellera ha situat en 113 dies el temps de treball continuat del dispositiu i ha assegurat que fins ara s’han mobilitzat 550 agents rurals en diferents torns. També especifica que en aquest període s’han capturat 1.189 senglars, s’han recollit 1.986 mostres i s’han detectat 227 positius. La primera fase ha servit per contenir la malaltia i evitar que el virus sortís de la zona afectada.
Un entorn d'alta complexitat
La responsable va assenyalar que l’operatiu s’ha desplegat en un entorn d’alta complexitat, ja que la zona de restricció afecta 18 municipis densament poblats. En aquest sentit, ha indicat que durant aquests mesos s’han instal·lat 200 elements operatius i 16 barreres físiques amb passos de fauna i ponts per frenar la dispersió dels animals. “Ara ja tenim l’autorització per fer aquesta erradicació de manera contundent”, va refermar. Per la seva banda, el conseller Òscar Ordeig va defensar que s’ha aconseguit el “blindatge” de la zona zero i la contenció del brot. Ara, l’objectiu és reduir al màxim la presència de senglars dins l’àrea d’alt risc. Segons va dir, aquesta nova fase es fa amb captures selectives, trampes, aguaits, tiradors, gossos de rastreig, drons i punts de desinfecció.
Tot i això, Ordeig va insistir que el procés no serà ràpid. “No hi ha cap país que hagi estat menys d’un any a trobar l’últim cadàver de PPA”, va advertir. Per això, reclama “confiança, paciència, deixar treballar i discreció” per facilitar la feina dels equips tècnics i científics. "No ho arreglarem en quatre dies”, adverteix. El cas català és especialment complex perquè afecta una àrea metropolitana molt poblada, no comparable a la majoria de precedents europeus. En aquest context, el conseller reivindica la dimensió del dispositiu desplegat: “Mai hi havia hagut un desplegament de mitjans tan gran com aquest en tota la història de la Generalitat de Catalunya per sanitat animal”.
En la mateixa línia, Parlon va fer una crida a la “complicitat” ciutadana. El compliment dels tancaments és clau perquè l’estratègia funcioni. Cal trucar al 112 si es detecta un senglar mort o malalt, no s'ha d'alimentar aquests animals i cal tancar bé els contenidors, sobretot a les urbanitzacions. El Govern català no descarta sancions si es detecten incompliments reiterats dels tancaments o actes vandàlics contra les infraestructures de contenció. En paral·lel, el dispositiu de seguretat es manté amb un desplegament diari d’uns 149 efectius entre Mossos d’Esquadra, policies locals i altres cossos de suport, especialment per controlar els accessos a les zones restringides. Des de la Generalitat valoren positivament el comportament ciutadà durant el primer cap de setmana amb restriccions a Collserola. No s'ha d'abaixar la guàrdia.