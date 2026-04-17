Cerdanyola del Vallès

Més de 300 senglars capturats en l'última setmana

Agricultura confirma 16 nous casos positius de pesta porcina africana, tots dins la zona d'alt risc

Publicat el 17 d’abril de 2026 a les 09:21

El Departament d'Agricultura ha confirmat 16 nous positius de pesta porcina africana (PPA) a l'actualització setmanal de la situació. Tots els senglars infectats eren dins la zona d'alt risc: 1 a Barcelona, 8 al Papiol i 7 a Molins de Rei. En total s'han analitzat 289 mostres. Des del 28 de novembre, data del primer positiu detectat, s'han comptabilitzat 268 casos positius dels 3.677 analitzats. Fins ara, s'han trobat positius a onze municipis: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell i el Papiol.

En aquesta àrea, continuen les restriccions d'accés al medi natural per contenir el brot, que va començar el 28 de novembre passat. Ara, els esforços s'enfoquen a reduir el grup de senglars en tot aquest radi d'acció. Aquesta darrera setmana se n'han capturat 318  dins la zona infectada. En total, se n'han caçat 3.775.

