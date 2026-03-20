"Volem urgències pediàtriques les 24 hores i tots els dies de la setmana"

Sant Cugat alça la veu per reclamar urgències pediàtriques 24/7. La situació va assaltar fa uns dies el terreny polític i l'últim ple va aprovar una moció institucional -instada pel PP- per evidenciar la voluntat de disposar d'urgències pediàtriques cada dia de la setmana i les 24 hores al CAP de Sant Cugat. El text incorpora les esmenes registrades pel govern de Junts per Sant Cugat i ERC. Fonts municipals precisen que al CAP del Turó de Can Mates hi ha urgències pediàtriques en l'horari habitual. Fora d'aquesta franja, en nits i caps de setmana, els usuaris han d'anar al CUAP, que està al CAP del Centre, per atendre les urgències. Allà, però, no hi ha un pediatre de guàrdia, sinó un metge de família, amb coneixements sobre pediatria i, si cal, fa consultes. El que es reclama és que hi hagi un especialista en pediatria a més del metge de família.
En la sessió plenària, la declaració aprovada insta la Generalitat de Catalunya, i en particular el Departament de Salut, a implantar de manera immediata urgències pediàtriques presencials amb personal de pediatria al CUAP de Sant Cugat, les 24 hores del dia, els set dies de la setmana i durant tot l’any. Així mateix, exigeix la restitució immediata de l’atenció pediàtrica els dissabtes al matí, com a mínim, mentre no s’implanti totalment el servei. I també sol·licita un calendari concret, públic i verificable per a la posada en marxa definitiva d'aquesta especialitat.
Mentrestant, fonts del departament apunten al Diari que l'atenció pediàtrica a Sant Cugat "està garantida amb el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), obert 24/7". Un posicionament que la consellera Olga Pané ja va expressar en la seva darrera visita al municipi vallesà, el gener passat. La jornada va servir perquè la responsable detallés que el futur hospital de dia públic de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal no serà una realitat, com a mínim, fins al 2032. Segons la responsable, el departament preveu tenir enllestit aquest semestre el pla funcional que ha de definir com serà l'equipament i quins serveis oferirà. Menys que un hospital convencional. La intenció és encarregar el projecte el 2027. En qualsevol cas, l'evolució dependrà dels pressupostos de la Generalitat, avui, ajornats.