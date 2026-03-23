Pla de xoc pels problemes en promocions d'habitatge públic a Sant Cugat

El govern de Sant Cugat del Vallès (Junts i ERC) ha admès els problemes detectats en promocions d'habitatge públic a la ciutat. Un context que va forçar a la celebració divendres passat d'una junta extraordinària de l'empresa pública, Promusa, i un ple monogràfic. El tinent d'alcalde Bernat Picornell va demanar disculpes als veïns que s'han vist afectats per algunes de les deficiències que l'oposició va enumerar, com ara humitats amb doncs en habitacions, filtracions d'aigua, problemes amb l'aigua calenta o defectes en els sistemes d'aïllament. El gerent de Promusa, Jordi Núñez, va assegurar que no s'ha desatès cap acció per manca de pressupost, si bé s'ha elaborat un pla de xoc amb més de 800.000 euros anuals per actuar de manera immediata.
La convocatòria es va fer de manera doble, amb una Junta Extraordinària de Promusa i un ple, també de caràcter extraordinari. En aquesta segona, els grups polítics van fer valoracions generals i concretes sobre la situació al voltant del parc d'habitatges públics de la ciutat, que sumen més de 2.000 pisos en tretze promocions repartides arreu del municipi. Tot plegat es deriva del ple de febrer, quan la junta de portaveus va aprovar una declaració conjunta perquè els pisos municipals oferissin condicions dignes als seus inquilins. PSC i CUP, durant la sessió, van presentar una moció que no va prosperar, fet que va dur a sumar PP i En Comú Podem per demanar de manera conjunta un ple extraordinari monotemàtic.
Divendres, el govern (Junts i ERC) va donar explicacions, juntament amb el gerent de Promusa, Jordi Núñez, i la directora tècnica, Montserrat Rocabruna, que van exposar les incidències detectades i les gestions dutes a terme. Els representants de l'empresa pública van destacar que el pla de manteniment preveu invertir 1,32 milions d'euros fins a l'any 2030, que es destinaran a aspectes com l'envoltant de l'edifici, com ara façanes, cobertes i elements comuns; les instal·lacions; i l'elaboració d'una auditoria, que va arrencar el juliol de 2025 amb les primeres inspeccions en comunitats. Núñez va remarcar que "no s'ha deixat de fer cap actuació per manca de pressupost", tot assenyalant que s'han destinat recursos a actuacions de manteniment correctiu des de l'any 2023.
"Demanem perdó als llogaters de Promusa que han trobat pisos que no estan en condicions, cal predicar amb l'exemple, i assumim la responsabilitat de resoldre la situació, arribar fins al final, i dirimir què ha passat perquè no torni a passar", va dir el tinent d'alcalde Bernat Picornell (ERC). Per la seva banda, el portaveu d'ERC i regidor d'Habitatge, Francesc Duc, va assegurar que "hi ha voluntat i hi ha diners" per fer front a les necessitats d'actuació en els pisos protegits. "Els casos més crítics s'han de poder resoldre aquest any 2026", confia.