La disculpa d'FGC per anar abans d'hora: "Efectivament, el tren ha sortit 5 segons abans"

Les queixes dels usuaris de Rodalies es repeteixen pràcticament de forma diària per retards en el servei. La mateixa companyia Renfe respon habitualment als passatgers a través de les xarxes socials per no ajustar-se als horaris previstos. Menys habitual, però, és que sigui Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluna (FGC) qui ha de lamentar un incompliment respecte al funcionament d'un dels seus trens. Encara més, quan l'error és que s'ha anticipat a l'hora de sortida fixada.
La situació s'ha conegut a través de les xarxes. Un dels combois de l'S2, en la línia vallesana, va deixar a l'andana un viatger que va arribar a l'hora prevista, però el tren ja havia passat. "Bon dia @FGC, està molt bé la vostra puntualitat, però tampoc cal sortir abans d'hora. Per exemple, un 115 ha sortit de Sant Cugat a les 11:46 i havia que sortir a les 11:48", puntualitzava a X. La mateixa companyia ferroviària admetia l'incompliment, donant la raó a l'usuari. "L'hora de sortida de Sant Cugat d'aquest tren són les 11:47 h, efectivament el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpa les molèsties", expressava el perfil oficial d'FGC.
La resposta ha generat una gran repercussió a les xarxes, amb gairebé 4.000 'likes' al comentari. L'escena, que es va desencadenar dimecres, ha obert el debat entre els internautes. Molts, despertant un cert to irònic en en la conversa pública.