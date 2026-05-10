El CE Sabadell tanca la jornada a només un punt del lideratge tot i la derrota de divendres

El que divendres a la nit, quan va acabar el partit a Alcalá de Henares, semblava gairebé una sentència a les opcions del CE Sabadell de lluitar pel primer lloc, poc menys de 48 hores després s'ha convertit en un mal menor. Els arlequinats, que amb l'empat del Villarreal 'B' ja s'han assegurat el tercer lloc, es mantenen ben vius en la cursa per pujar de forma directa després de la inesperada ensopegada de l'Eldense, aquest diumenge al migdia, al camp del cuer, el Sevilla Atlético (2-2).
Els eldencs han començat guanyant a l'estadi Jesús Navas amb un gol de Fidel Chaves que semblava encarrilar el triomf, però el filial andalús ha capgirat el marcador amb un penal transformat per Valentino Fattore i una bona definició de Francisco Lociga. Finalment, el mateix Fidel ha salvat un punt per als de Claudio Barragán, que, tot i això, continuen liderant la taula amb un punt de marge, però queden amb la sensació d'haver deixat escapar una gran oportunitat de distanciar-se, també per la derrota del Sabadell.
Contra el Madrileño, els arlequinats van pagar dotze minuts de desfeta a la segona meitat, quan els locals van fer tres gols entre el minut 55 i el 67. La contundència a les àrees va ser clau. "Vam entrar bé a la segona meitat, però l’acció del 2-1 va fer molt mal a l’equip. Ve d'una falta clara a Quadri, i tot el que passa després no hauria d'haver valgut. Això també va ser un cop per l'equip davant d'un rival que amb aquests minuts que no estàs contundent et castiga perquè té molta qualitat a dalt", analitzava Ferran Costa després del duel. Tot plegat comprimeix les primeres posicions de la taula. L'Atlético Madrileño és tercer amb 64 punts, el Sabadell en té 65 i l'Eldense 66.
La pròxima jornada es preveu clau per definir la lluita. El filial matalasser visita el Nuevo Pepico Amat per a enfrontar-se al líder. Un empat o derrota local obriria la porta del primer lloc al Centre d'Esports, que rebrà a la Nova Creu Alta un Antequera que amb el triomf d'aquesta jornada contra el Teruel ja ha certificat la permanència i no té opcions matemàtiques de play-off. "Nosaltres estem en el nostre camí i en una baralla molt bonica que requereix l’excel·lència. El que hem de fer és la nostra feina i veure fins a on podem arribar. No podem pensar en els partits de la resta", deia Costa.
El club ja ha començat la promoció a les xarxes socials per fer una crida a l'afició, que gairebé va omplir l'estadi la jornada anterior i acumula diverses entrades per sobre de les 7.000 persones. "L’equip té ànima, l’equip lluita i ho continua intentant quan sembla impossible. Vam perdre el nostre cinquè partit de la temporada i ara només hem de pensar en Antequera", assegurava Costa, que amb la vermella directa a Alcalá es perdrà, com a mínim, les dues jornades que queden. En l'última, els arlequinats visitaran un Tarazona que ha guanyat el Nàstic, surt del descens i, abans, visitarà el Betis en un duel directe a la zona baixa. Els altres dos candidats al títol, Eldense i Madrileño, després d'enfrontar-se entre ells, tindran duels complicats per tancar la competició. Els eldencs visitaran un Real Murcia que encara no s'ha salvat i els matalassers rebran un Algeciras en la lluita pel play-off. Tot per decidir, i només queden 180 minuts. El pròxim dissabte una nova final.