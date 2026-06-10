Alerten de la presència de caravanes habitades permanentment a Can Gambús: "Se'ls hauria d'ajudar"

La presència de diverses caravanes habitades en una zona verda de Can Gambús ha encès les alarmes d'alguns residents del barri. Un veí del sector –que s'ha volgut mantenir en l'anonimat–denuncia que almenys tres persones resideixen de manera permanent en vehicles estacionats a l'entorn del carrer d'Hongria "des de fa més de dos anys" i que n'hi ha una quarta que va i ve, diu. El veí ha traslladat la seva preocupació al síndic municipal de greuges i lamenta la manca de resposta que ha trobat per part dels organismes municipals: "És increïble que ningú faci res en dos anys", exclama. Tot i això, insisteix que la seva denúncia no té a veure amb problemes de convivència o comportaments incívics, sinó amb la normalització d'una realitat que considera "preocupant tant per a les persones que hi viuen com per a la imatge i la gestió de l'espai públic": "El problema no és que molestin. El que em preocupa és que hi hagi gent vivint al carrer durant anys i que sembli que ningú hi faci res", explica.
El veí també denuncia l'incompliment de la normativa d'estacionament, ja que, segons exposa, "no l'estan complint". Així com publicava fa uns dies aquest mateix mitjà, fonts municipals, expliquen que "un vehicle no pot estar estacionat més de 30 dies seguits exactament al mateix lloc de la via pública". En aquests casos la Policia Municipal multa els vehicles, però si el propietari mou el vehicle abans d'aquest termini, encara que després torni a aparcar a la zona, la llei no permet sancionar els autors. Segons ha pogut saber el Diari, és el que farien els propietaris dels vehicles aparcats, en aquest cas. A banda, exposen que "la Policia Municipal té constància que les caravanes hi són des de fa setmanes (no anys) i s'estan fent les comprovacions necessàries i el seguiment de la situació".
Una problemàtica amb rerefons social
L'usuari que ha contactat amb el Diari també assenyala que l'emplaçament escollit no és casual. Es tracta d'un espai envoltat de zones verdes i poc desenvolupat urbanísticament, amb pocs edificis a primera línia. Aquesta situació, afirma, proporciona discreció a les persones que hi resideixen i dificulta que la seva presència generi queixes immediates. "Si hi hagués habitatges just al davant probablement no portarien tant de temps allà. S'aprofiten que és una zona oberta, tranquil·la i amb poca activitat", sosté. Un fet que anirà decreixent per l'increment de població registrada a Sabadell, cada vegada més notable. El veí també alerta del que considera un possible "efecte crida". Segons explica, al llarg dels darrers anys han aparegut altres furgonetes estacionades durant períodes molt prolongats, algunes de les quals també semblaven habitades.
De totes maneres, però, la seva queixa posa l'accent en el vessant social del fenomen per la "situació vulnerable dels veïns que hi viuen". "Com pot ser que al segle XXI hi hagi persones vivint al carrer durant tant de temps? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer", subratlla. "És evident que hi ha una crisi d'habitatge i que moltes persones tenen dificultats per accedir a un pis. Però precisament per això les administracions haurien d'implicar-s'hi i buscar solucions", argumenta. Segons explica, en alguna ocasió es va posar en contacte amb la Policia Municipal per advertir de la presència d'un dels vehicles estacionat de manera incorrecta, però les trucades no van ser fructíferes. Per aquest motiu, va decidir elevar la reclamació al síndic municipal de greuges, amb l'esperança que el cas pogués ser analitzat amb més profunditat, i ara la causa té un expedient en marxa.