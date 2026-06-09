Sabadell es fa gran: la ciutat supera els 228.000 habitants el 2026

Sabadell continua creixent. La ciutat ha assolit els 228.514 habitants el 2026, una xifra que representa un increment de 3.084 persones respecte a l'any anterior, un increment de l'1,4%. Les dades del padró municipal confirmen una tendència sostinguda que situa la ciutat com un dels principals pols d'atracció demogràfica de Catalunya. Durant el 2025, 13.394 persones es van instal·lar a Sabadell des d'altres punts de Catalunya, de l'Estat o d'altres països del món, mentre que 7.272 van marxar a viure fora de la ciutat. Barcelona, Terrassa, Barberà del Vallès i l'Hospitalet de Llobregat encapçalen la llista d'orígens dels nous sabadellencs. En total, les altes al padró van ser de16.322 persones –naixements o nouvinguts—, davant de 13.178 baixes, fet que va fer créixer Sabadell en habitants.
"El creixement s'explica principalment per l'arribada de nous residents procedents d'altres municipis catalans", exposa Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu. La tinenta d'alcaldessa considera que aquestes dades evidencien que "Sabadell és una ciutat escollida per viure-hi i defensa que l'atractiu de la ciutat respon a una combinació de factors que inclouen la seva connectivitat amb Barcelona, l'oferta de serveis, la qualitat de l'espai públic, les oportunitats laborals i un mercat immobiliari que continua sent més accessible que el d'altres municipis de l'àrea metropolitana.
"No competim per ser la ciutat amb més habitants de Catalunya, volem créixer de forma sostinguda, no a qualsevol preu", apunta González. L'objectiu és, segons la tinenta, "garantir un creixement sostenible" que permeti mantenir la qualitat de vida i "adaptar progressivament els serveis públics" a les noves necessitats. L'arribada de nous veïns implica dimensionar adequadament serveis com la neteja, la seguretat o les infraestructures que depenen d'altres administracions.
D'altra banda, González vincula el creixement demogràfic amb els indicadors econòmics dels darrers anys. Recorda que Sabadell és la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants on més ha crescut el PIB entre el 2019 i el 2024, amb un increment del 34,5%, i destaca també l'augment del poder adquisitiu de la població i dels salaris mitjans a la ciutat.
Les dades del padró dibuixen, a més, una ciutat que continua ampliant el seu parc residencial. Actualment hi ha 87.534 llars, un 1% més que fa un any, amb una mitjana de 2,6 persones per habitatge. L'edat mitjana de la població se situa en els 42,9 anys i pel que fa a la composició de la població, el 15,8% dels residents tenen nacionalitat estrangera, una proporció tres punts inferior a la mitjana catalana, segons les darreres dades de l'Idescat.