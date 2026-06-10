La Bolle s'acomiada de Sabadell després de 43 anys sent una extensió de l'Escola Pia: "Ha estat el nostre gran motor"

La Bolle conserva la seva història intacta. Manté l'estètica tradicional de la botiga dels anys 1980, amb el mostrador que tots recordem i les rajoles ocre que formen una paret bicolor, uns elements que han identificat centenars d'establiments que ja han desaparegut dels nostres carrers. També el seu cartell, intacte des del dia que van obrir. I de la mateixa manera com la botiga obria les portes el seu primer dia l'any 1983, tancarà el pròxim 19 de juny de 2026. Un lloc per on no sembla que hagin passat els anys, però que custodia milers d'històries de generacions i generacions de sabadellencs –i especialment alumnes de l'Escola Pia– que hi han passat per l'emblemàtic comerç.
L'Antonio Rus i la Maica Torres, el matrimoni que fa quatre dècades estan darrere del taulell de la Bolle– s'emocionen quan intenten articular paraula. "Marxem i sabem que serà dur. Hem topat amb persones increïbles al llarg del camí", diuen. L'establiment ha estat testimoni de la transformació de l'escola i la ciutat. "Vam arribar amb l'EGB, vam viure l'arribada de l'ESO, el pas de la pesseta a l'euro, la transformació de l'escola, el sentit de circulació de l'Escola Pia, l'arribada del 'Petó i adéu'...", recorden. Sense oblidar la crisi econòmica i la crisi del coronavirus, que va deixar en escac la Bolle. "Això no és el que era, abans hi havien cues a l'entrada. Ara, la competència és ferotge", exposen. "Des de la pandèmia, la normalitat al nostre negoci no es va recuperar mai del tot", lamenten.
Els anys daurats del negoci van ser els anys 1990, on els Bollycaos, els Donuts i tota mena de brioixeria industrial es van fer els protagonistes dels berenars dels Millenials. Ara, els hàbits han canviat dràsticament. Ha estat una extensió de l'Escola Pia i un punt de trobada per a diverses generacions de famílies. "Si no hagués existit el col·legi, nosaltres no hauríem estat aquí. Li ho hem d'agrair tot", assegura l'Antonio Rus.
La Bolle va néixer per l'impuls de la mare de l'Antonio, la Isabel Moreno: l'any 1983, mentre l'Antonio feia el servei militar, la seva mare, Isabel Moreno, va decidir buscar-li una oportunitat laboral. Va trobar el local, que just es posava a la venda, i va apostar-hi. "Quan vaig tornar de la mili em vaig trobar amb això. La botiga era nova i continua igual. Aquí no s'ha tocat res", explica. Tant ell com la Maica reivindiquen el paper fonamental de la Isabel Moreno i en Gregorio Rus en la creació del negoci, que ha acabat convertint-se en una institució del barri.
La seva especialitat sempre han estat les llaminadures, els entrepans i els esmorzars dels escolars. "Pel carrer no ens diuen Antonio i Maica, ens diuen 'els de la Bolle'", comenta entre somriures. Els records s'acumulen a cada racó del local. L'Antonio recorda especialment el dia que una àvia li va explicar que el seu nét havia dibuixat la família a l'escola i, al costat dels pares, hi havia inclòs també la Bolle. "No me n'oblidaré mai. Em va emocionar molt", confessa. La relació amb els clients és precisament allò que més trobaran a faltar. En els darrers dies han començat a comunicar el tancament a les persones més properes i la resposta ha estat tan inesperada com emotiva. "Hi ha gent que ha plorat quan els ho hem dit. I aleshores t'adones de l'estima que et tenen", explica la Maica.
Ara, després d'una vida sencera darrere del mostrador, arriba el moment de tancar una etapa. La Maica recorda que només cinc dies després de donar a llum la seva filla ja havia tornat a treballar. L'Antonio, per la seva banda, va continuar atenent la botiga fins i tot després d'una operació d'esquena, fent repòs en un matalàs instal·lat darrere del taulell. "Ens hi hem entregat en cos i ànima", resumeixen. La persiana abaixarà definitivament el 19 de juny. Ho farà coincidint amb l'últim dia de curs. "Marxarem amb l'escola", diu la Maica. A mig matí tancaran la botiga per última vegada i s'acomiadaran del lloc que ha marcat les seves vides durant més de quatre dècades.