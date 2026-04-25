Familiars de pacients posen deures al Parc Taulí: "Hem d'estar aquí mesos, necessitem almenys un microones"

“No hi ha ni un microones per escalfar el menjar”, diu M.S., acompanyant d'un malalt de la vuitena planta del Parc Taulí. “Ens sembla una mica indignant, tenint en compte que hi ha pacients que s'hi poden estar un o dos mesos", afegeix. És una queixa compartida entre familiars de la planta, reservada a l'oncologia, que reclamen algunes millores per optimitzar l'estada dels acompanyants. “En el meu cas, arribo a quarts de nou del matí i marxo a la nit. Si vull menjar alguna cosa, he de sortir fora, travessar la Gran Via i espavilar-me”, explica E. A., que fa l'acompanyament del seu marit. "Això implica una despesa diària que no tothom pot assumir. He passat un mes comprant menús cada dia”, lamenta.
Sense alternatives, alguns familiars que es troben en aquesta situació busquen solucions improvisades. “Vaig acabar comprant termos per mantenir el menjar calent” o "he vist persones que escalfen aigua i després hi posen la carmanyola al damunt", asseguren. Les famílies també posen de manifest la manca d’espais interiors on poder fer un àpat. I algunes apunten que hi ha zones de restauració dins del recinte reservades al personal –el nou menjador subterrani situat a l'antic Blues–, mentre que els acompanyants han de sortir a l’exterior. Actualment, hi ha un servei d'entrepans al vestíbul de l'hospital, però els familiars ho veuen "una solució només per a moments puntuals".
Fonts de l’hospital reconeixen que aquesta és una demanda coneguda i que s’ha recollit en el marc del treball sobre experiència del pacient. Tot i això, expliquen que s'enfronten a dificultats estructurals. Les mateixes veus de la corporació remarquen que, en principi, la vuitena planta no és una unitat pensada per a estades llargues, tot i que reconeixen que en casos concrets poden allargar-se. Incorporar espais, afegeixen, implicaria reduir llits o àrees assistencials, cosa que ara mateix l'hospital veu inviable. Igualment, recorden que hi ha altres àrees del recinte, com les unitats de cures pal·liatives o neonatologia, que sí que disposen d’espais per a familiars, ja que estan pensades per a estades més prolongades.