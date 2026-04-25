Taula Sabadellenca per la Llengua impulsa una jornada per reforçar el català en l'esport

L'Escola Pia ha estat escenari aquest dissabte 25 d'abril d'una Jornada per la llengua organitzada per La Taula Sabadellenca per la Llengua. L'objectiu de la trobada ha estat la promoció del català en diversos àmbits socials, amb una destacada participació del sector esportiu. La iniciativa s'emmarca en un context de preocupació pel retrocés en l’ús social de la llengua, destacant també el seu valor participatiu: els assistents han pogut intercanviar experiències i proposar accions concretes.
En l’àmbit esportiu, diverses entitats han compartit diagnòstics i iniciatives en relació amb la presència del català dins les seves organitzacions. Després d’una presentació inicial de les entitats participants (Federació Catalana de Futbol, Centre d'Esports Sabadell, Club de Tenis Sabadell, Unió Excursionista de Sabadell, OAR Gràcia, NAISE, entre d'altres), s'ha donat pas a una explicació introductòria sobre el paper de la llengua com a element cohesionador dins del món esportiu. Aquesta intervenció ha posat sobre la taula els objectius d’alguns projectes que treballen per situar el català com a llengua habitual en la comunicació interna i externa dels clubs. Destacant la participació de l'exfutbolista Oleguer Presas, que ha parlat sobre l'Escola de Futbol La Caserna.
El balanç general de la jornada ha estat molt positiu. "La jornada ha sigut plenament exitosa", ha afirmat Pere Garcia, organitzador i membre de Plataforma per la Llengua, que també ha volgut subratllar "el sincer compromís de totes les entitats per instaurar criteris i iniciatives que millorin la presència del català".
Tot i que el nivell d’ús de la llengua varia entre clubs, Garcia ha remarcat que "tots estan compromesos amb el català i disposats a fer més esforços per avançar". En aquest sentit, les entitats han acordat implementar eines de millora i establir mecanismes perquè Plataforma per la Llengua en faci el seguiment. "Anirem tenint reunions per fer-ne el seguiment i reforçar la col·laboració", ha afegit.
L’ambient final ha estat d’entusiasme i voluntat de continuïtat. "Tots han sortit amb la idea de repetir aquestes trobades cada any per compartir experiències i iniciatives", ha destacat Garcia, que també ha volgut agrair l’esforç dels participants: "Molts han hagut de fer compatibles compromisos esportius fora de la ciutat, cosa que evidencia el seu compromís amb la llengua".
