ARA A PORTADA

Sabadell

Incendi a la cuina d’un restaurant del Centre

El foc, originat en una fregidora, obliga a desallotjar el local i deixa dues persones ateses

Publicat el 26 d’abril de 2026 a les 13:29
Actualitzat el 26 d’abril de 2026 a les 13:36

El Centre s'ha vist afectat avui, al voltant de les 12.30 h, per un incendi a la cuina d’un restaurant situat al carrer de Gràcia, número 49.

El foc s’ha originat en una fregidora i ha obligat a desallotjar completament el local, sense que hi hagi quedat ningú a l’interior. Fins al lloc s’hi han desplaçat cinc dotacions de Bombers.

Dues persones han estat ateses pels serveis d’emergències al mateix lloc. L’incendi ja està totalment extingit.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO:

  • Actuació dels bombers al restaurant afectat del carrer de Gràcia
