Troben un home mort al barri de Gràcia

Els Mossos d’Esquadra descarten indicis de violència i mantenen oberta la investigació

  • Els Mossos han rebut l'avís de la troballa a les 11.30 h -
Publicat el 26 d’abril de 2026 a les 12:29
Actualitzat el 26 d’abril de 2026 a les 13:31

El cos sense vida d’un home ha estat localitzat en una zona d’arbustos a prop del carrer de Boccaccio, al barri de Gràcia. L'avís als serveis d'emergència ha estat avui cap a les 11.30 hores.

Segons han informat els Mossos d’Esquadra, no hi ha indicis de violència i la investigació continua oberta.

