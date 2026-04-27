Noves queixes per les factures "desmesurades" de la llum: "Ens demanen fins a 1.000 euros"

Noves queixes per problemes amb factures "desmesurades" de la llum a Sabadell. Alguns veïns del passeig d'Espronceda, al barri de la Creu de Barberà, asseguren haver rebut recàrrecs de la llum amb un preu "molt més elevat de l'habitual", un fet que fa mesos que afecta diversos sabadellencs. "Estem rebent factures extres d'entre 600 i 1.000 euros. Ens van dir que ens tornarien els diners, però cada vegada hi ha més veïns afectats", exposa Elena Prieto, una de les víctimes. "Diuen que si no pagues et tallaran el subministrament, però intentar parlar amb ells és inútil. Ningú respon", agrega Valeria Obispo, filla de la Mari Carmen Morante, una altra de les afectades.
Després de diverses trucades en va al telèfon d'atenció al client de la companyia responsable, les víctimes dels cobraments es troben a l'espera que es resolgui el cas. Per això, han portat el cas a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) per intentar resoldre'l, però, de moment, no ha estat fructífer. "Hi ha gent que ja ha pagat la factura extra que demanen, mentre que hi ha gent que està esperant que els tornin els diners", explica Obispo. Amb tot, la crispació va creixent de manera exponencial, davant de la manca de resposta i la dificultat burocràtica que els està suposant la gestió. "Fa més de mig any que estem així, i farem el que calgui perquè ens tornin els diners. Em demanen factures que no gasto ni en quatre anys", apunta Prieto.
Endesa alerta que tots els rebuts quedaran anul·lats
Des de la companyia responsable, exposen que els casos s'estan revisant i que totes les factures anòmales quedaran anul·lades. “En els casos que s’ha pogut solucionar, s’ha vist que el veí tenia la raó i el recàrrec extra no era correcte”, reconeixien fonts de la companyia fa uns mesos. Aquesta vegada, el problema és "exactament el mateix" amb les factures errònies pel mateix motiu: "Hi ha un volum força gran de factures irregulars i s’està fent el procés perquè les cartes quedin anul·lades", asseguren les mateixes veus. Amb tot, des de la companyia alerten als veïns que no paguin res i esperin a rebre la carta que els confirmi la regularització de la causa. "Poden anar emergint nous casos semblants, però es resoldran en forma d'anul·lació", conclouen des d'Endesa.
Els nous casos de factures elèctriques elevades que s’han detectat recentment a Sabadell no són un fet aïllat. L'octubre passat, diversos veïns van denunciar increments sobtats en els seus rebuts de la llum, amb regularitzacions que en alguns casos arribaven a centenars d’euros per períodes anteriors. Tot i que les lectures dels comptadors coincidien amb les factures emeses, els afectats asseguraven no haver incrementat el consum. El cas es va traslladar a l’Agència Catalana del Consum, que va obrir una investigació per esclarir-ne les causes. El Síndic de Greuges, Josep Escartín, per la seva banda, recomana que qualsevol persona afectada presenti una reclamació formal davant els organismes competents, com l’Agència Catalana del Consum o l’OMIC.