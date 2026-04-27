Consulta quan seran les festes majors dels barris de Sabadell 2026

Sabadell tornarà a viure aquest 2026 un calendari de festes majors de barri que s’estén de la primavera a la tardor, amb les festes majors de barri com a protagonistes d’una ciutat que es reivindica des de la proximitat. El cicle arrenca aquest cap de setmana, quan El Torrent del Capellà obre el calendari els dies 1 a 4. Tot seguit, l’Aplec de la Salut pren el relleu del 8 a l’11, abans que la festa es traslladi a la Concòrdia del 15 al 17. La recta final del mes concentra dues cites compartides: la Creu Alta i Campoamor celebren conjuntament del 22 al 24, i Nostra Llar tanca el maig amb activitats del 29 al 31.
Amb l’arribada del juny, la intensitat festiva s’accentua i s’escampa per diversos punts de la ciutat. Espronceda i Sol i Padrís enceten el mes del 5 al 7, mentre que Ca n’Oriac pren el relleu del 12 al 14. El cap de setmana següent, del 19 al 21, coincideixen les festes del Poblenou, Can Rull i Els Merinals, en un dels moments amb més concentració d’activitats. El juny es tanca amb la Serra d’en Camaró, que celebra la seva festa del 26 al 28.
El juliol manté el ritme amb noves convocatòries repartides per la ciutat. Hostafrancs i la Roureda comparteixen dates del 3 al 5, abans que la festa arribi a la Creu de Barberà i Can Deu del 10 al 12. Finalment, Sant Julià i Covadonga posen el punt final abans de l’estiu més intens amb celebracions del 17 al 19.
Després de l’aturada habitual de l’agost, el calendari es reprèn al setembre amb la gran Festa Major de Sabadell, del 4 al 6, que actua com a eix central de la programació anual. Però la vida festiva no s’atura aquí: la Plana del Pintor celebra de l’11 al 13, Gràcia i Torre-romeu prenen el relleu del 18 al 20, i Can Llong, l’Eixample i Can Feu tanquen el mes amb activitats del 25 al 27. El cicle es clou a l’octubre, quan els Safareigs celebra la seva festa particular del 16 al 18, posant punt final a mesos de celebracions repartides per tota la ciutat.
Organitzades principalment per entitats veïnals, esdevenen espais on conviuen tradicions, activitats familiars i propostes culturals diverses, reforçant el vincle entre els veïns i sent bressol de la cultura local i el talent de quilòmetre zero.
Maig:
1-4 maig: El Torrent del Capellà
8-11 maig: Aplec de la Salut
15-17 maig: La Concòrdia
22-24 maig: La Creu Alta i Campoamor
29-31 maig: Nostra Llar
Juny:
5-7 juny: Espronceda i Sol i Padrís
12-14 juny: Ca n’Oriac
19-21 juny: El Poblenou, Can Rull i Els Merinals
26-28 juny: La Serra d’en Camaró
Juliol:
3-5 juliol: Hostafrancs i La Roureda
10-12 juliol: La Creu de Barberà i Can Deu
17-19 juliol: Sant Julià i Covadonga
Setembre:
4-6 setembre: Festa Major de Sabadell
11-13 setembre: La Plana del Pintor
18-20 setembre: Gràcia i Torre-romeu
25-27 setembre: Can Llong, Eixample i Can Feu
Octubre:
16-18 octubre: Safareigs