Quin és el millor model de recollida de residus?

La gestió dels residus continua generant debat, amb sistemes diferents que s'implementen a la comarca adaptant-se a la realitat de cada municipi. A Sant Quirze, el tram final de l'any passat va estar marcat per la crispació veïnal per l'increment de la taxa, que va escalar fins al ple. Des del Govern local justificaven la pujada per la normativa europea aplicada per les administracions. Ara, la qüestió viu un nou capítol. Fins al dia 26 d'abril, la ciutadania pot participar en la fase de votació de la consulta pública impulsada per l’Ajuntament per definir el futur model de recollida domiciliària a la localitat. Després de la fase informativa prèvia, el consistori obre el període en què les persones empadronades poden escollir entre tres models de recollida basats en contenidors tancats amb identificació d’usuari, sistemes que permeten millorar la separació de residus i aplicar la taxa segons la generació real.
Què es vota?
La consulta proposa tres alternatives tècnicament viables per al servei de recollida:
- Model 1: contenidors tancats per a les fraccions de resta i orgànica, mentre que els de paper i cartró, envasos i vidre continuarien sent oberts.
- Model 2: contenidors tancats per a resta, orgànica i envasos, mantenint oberts els de paper i cartró i vidre.
- Model 3: sistema amb un contenidor multifracció que canvia d’ús segons un calendari setmanal, combinat amb contenidors d’orgànica tancats i contenidors de vidre.
El resultat de la votació té caràcter informatiu i servirà com a element de valoració per definir el futur servei municipal de recollida. En cap cas serà vinculant.
Qui pot participar?
Cada persona només pot emetre un vot. Poden votar les persones que:
- Estiguin empadronades a Sant Quirze del Vallès abans del 31 de març del 2026
- Tinguin 16 anys o més el 26 d’abril del 2026
Com es pot votar?
La votació es pot fer en línia, a través de l’espai habilitat a la plataforma municipal de consultes. Els resultats es faran públics el 27 d'abril. També es pot votar presencialment als equipaments municipals habilitats: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (plaça de la Vila, 1) i Centre Cívic Torre Julià, al barri de les Fonts.
Context de la consulta
Tal com ja s’ha informat durant les darreres setmanes, l’Ajuntament impulsa aquest procés "per adaptar el servei de recollida als requisits ambientals i legals vigents". L’objectiu és millorar els nivells de reciclatge i avançar cap a sistemes que permetin aplicar la taxa segons la generació real de residus, tal com promou la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Amb aquesta votació, el consistori vol conèixer quina proposta genera més consens entre la ciutadania abans de prendre una decisió definitiva sobre el futur model de recollida de residus al municipi. La carpeta està oberta.