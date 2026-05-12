L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha expressat el seu condol per la mort de Josep Vidal, conegut popularment com a “Pepet de ca les Burres”. El consistori ha volgut recordar "una figura molt estimada i estretament vinculada a la història i les tradicions del municipi". Amb la seva defunció, lamenten, Sant Quirze perd un dels darrers referents del passat rural de la vila. Vidal va ser l’últim responsable d’una vaqueria en actiu al poble, mantenint durant anys una activitat ramadera que formava part de la identitat local i que va resistir els grans canvis urbanístics i socials del territori.\r\n\r\nMés enllà de la seva trajectòria com a pagès i ramader, l'Ajuntament remarca que el “Pepet” serà recordat pel seu compromís amb les tradicions populars, especialment amb la celebració de Sant Antoni Abat. "La família Vidal ha estat clau en la continuïtat de la Passada, una de les festes més emblemàtiques de Sant Quirze, contribuint decisivament a preservar-ne l’esperit i l’arrelament al municipi", manifesten en un comunicat.\r\n