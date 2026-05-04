Novetats en la celebració de l'Aplec de la Salut d'aquest any: consulta'n el programa sencer

Canvis en la celebració de l’Aplec de la Salut d'enguany, que tindrà lloc del 6 a l’11 de maig. Fa uns dies, l'Ajuntament de Sabadell va demanar a la Generalitat de Catalunya un permís per poder dur a terme la trobada a la zona del Santuari de La Salut, lloc habitual de la festa on actualment no es pot accedir per les restriccions de la pesta porcina africana, però la petició ha estat rebutjada. "Vam estar fent gestions amb la Generalitat, però fa pocs dies ens van confirmar que ens denegaven l'autorització i hem hagut de buscar un pla B", ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en una roda de premsa de presentació. "Fa dies que treballem en tres escenaris: fer-ho amb normalitat al lloc de sempre; en un terme intermedi, a l'entorn de sempre, però amb mesures i protocols específics, o portar-ho al Centre, que és el que hem acabat fent", ha agregat.
La nova proposta tan sols presenta un "canvi de reubicació, però no de programa", diu Farrés. Així, des que la petició de celebrar-ho al lloc de sempre va ser denegada s'ha treballat en l'adaptació de totes les activitats, al Centre de Sabadell. "Volíem garantir que es pogués celebrar i no s'hagués de suspendre", afegia la batllessa. Per mantenir l'essència de la celebració, a la capella de la Mare de Déu dels Dolors hi haurà situada una rèplica de la Verge "des de dissabte fins dilluns", tal com ha explicat el rector de la Parròquia de Sant Fèlix, mossèn Xavier Farrés. "Per practicitat i per preservar l'estat de l'original, portarem una rèplica més petita i menys fràgil fins al Centre perquè sigui tot el més semblant possible a la celebració de cada any", ha exposat.
En l'acte de presentació hi han participat, a part de l'alcaldessa de la ciutat i el rector de l'església de Sant Fèlix, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles de la Rosa; la tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, Mar Molina; Joan Canadell, president del Patronat de La Salut i representants de diverses entitats culturals de la ciutat.
El programa compta també amb les activitats de l’11è Festival de Contes Vet Aquí Sabadell i de la 18a edició de Sabadell, Festa i Tradició. D'aquesta manera, la festa disposa d'una oferta àmplia per a tots els públics que inclou des de propostes de música i arts escèniques fins a cultura popular, activitats familiars i iniciatives participatives.
Dimecres 6 de maig
15:00 h i 18:00 h – Teatre La Faràndula – XLII Trobada de Corals: Cantata La Clika
Dijous 7 de maig
11:00 h, 15:00 h i 18:00 h – Teatre La Faràndula – XLII Trobada de Corals: Cantata La Clika
Divendres 8 de maig
15:30 h, 17:00 h i 18:30 h – Teatre La Faràndula – XLII Trobada de Corals: La comèdia del gall
20:00 h – L’Estruch – Concert Al·lèrgiques al Pol·len – Associació Juvenil Sabadell Sona Jove
Dissabte 9 de maig
10:00 h – Diversos carrers i places de la ciutat – Empestada (Colla del Pedregar)
12:00 h – Plaça de Sant Roc – Diada castellera (Castellers de Sabadell i Colla del Pedregar)
12:00 h – Diversos carrers del Centre – Cantata Avui cantem Sabadell (Avui Cantem Sabadell)
13:15 h – Vermut musical amb La Portàtil FM (Colla del Pedregar i Danses al Carrer)
14:00 h – Racó del Campanar – Dinar popular de carmanyola (Colla del Pedregar)
19:15 h – Plaça de Sant Roc – Acte sacramental (Ball de Diables de Sabadell i Colla del Pedregar)
Diumenge 10 de maig
09:00 h – Carrers del centre – Matinades (Colla del Pedregar)
10:00 h – 11:30 h – Plaça Doctor Robert – Itinerari escultures (Museu d’Art de Sabadell)
10:30 h – Santuari de la Salut – Missa solemne (Consell del Santuari de la Mare de Déu de la Salut)
11:00 h – Museu d’Història – Històries de carrer (Museu d’Història de Sabadell i Colla del Pedregar)
11:00 h , 12:00 h i 13:00 h – Torre de l’Aigua – Visites guiades (Museu d’Història de Sabadell)
12:00 h – Racó del Campanar – Vermut (Colla del Pedregar)
17:00 h – Santuari de la Salut – Pregària Taizé a la Mare de Déu (Consell del Santuari)
17:30 h – 19:30 h – Plaça de Sant Roc – XXIII Concurs de sardanes (ACF Folklòrica Sabadell Sardanista i Grup Sardanista Mirant al Cel)
17:30 h – 19:30 h – Carrers del Centre – Itinerari històric (Museu d’Història de Sabadell)
18:30 h – Carrers del Centre – Seguici festiu (Seguici Festiu de Sabadell)
20:00 h – Plaça de Sant Roc – Balls de protocol (Seguici Festiu de Sabadell)
22:00 h – Esplanada UAB – Ball de la gralla (Colla del Pedregar)
Dilluns 11 de maig
09:00 h – Parc de Catalunya – Caminada urbana (Ajuntament de Sabadell i UES)
09:00 h – Santuari de la Salut – Missa votiva de l'Acadèmia Catòlica (Consell del Santuari)
10:00 h – Parc de Catalunya – Cursa d’orientació (Ajuntament de Sabadell i UES)
10:00 h – 21:00 h – Font de Can Rull – Fontada de la Salut (Inspira Arrels) Es pot consultar el programa sencer a través del següent enllaç.
10:00 h – Racó del Campanar – Plantada de gegants (diverses colles)
11:00 h , 12:00 h i 13:00 h – Torre de l’Aigua – Visites guiades (Museu d’Història de Sabadell)
11:00 h – Plaça Doctor Robert – Activitat infantil Arkilaqua (organització no especificada)
11:00–13:00 h – Museu d’Història – Itinerari històric (Museu d’Història de Sabadell)
11:30 h – Parròquia de Sant Fèlix – Missa solemne (Consell del Santuari)
12:00 h – Carrers de la ciutat – Cercavila de la ciutat (diverses colles)
12:00 h –13:00 h – Museu d’Art – Visita Casa Turull (Museu d’Art de Sabadell)
13:00 h – Racó del Campanar – Concert Banda Vent del Nord (Banda de Música de Sabadell)
18:00 h – 20:30 h – Plaça Doctor Robert – Sardanes (ACF Sabadell Sardanista)
19:00 h – Santuari de la Salut – Rosari (Consell del Santuari)
20:00 h – Santuari de la Salut – Missa de cloenda (Consell del Santuari)
Amb això, l'alcaldessa ha fet una crida als sabadellencs i sabadellenques perquè participin de les desenes d'activitats que es plantegen.