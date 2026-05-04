Novetats en la celebració de l'Aplec de la Salut d'aquest any: consulta'n el programa sencer

Hi haurà una reubicació de totes les activitats sense haver-ne de suspendre cap

  • Celebració de l'Aplec de la Salut l'any 2025 a Sabadell.
Publicat el 04 de maig de 2026 a les 16:48
Actualitzat el 04 de maig de 2026 a les 17:25

Canvis en la celebració de l’Aplec de la Salut d'enguany, que tindrà lloc del 6 a l’11 de maig. Fa uns dies, l'Ajuntament de Sabadell va demanar a la Generalitat de Catalunya un permís per poder dur a terme la trobada a la zona del Santuari de La Salut, lloc habitual de la festa on actualment no es pot accedir per les restriccions de la pesta porcina africana, però la petició ha estat rebutjada. "Vam estar fent gestions amb la Generalitat, però fa pocs dies ens van confirmar que ens denegaven l'autorització i hem hagut de buscar un pla B", ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en una roda de premsa de presentació. "Fa dies que treballem en tres escenaris: fer-ho amb normalitat al lloc de sempre; en un terme intermedi, a l'entorn de sempre, però amb mesures i protocols específics, o portar-ho al Centre, que és el que hem acabat fent", ha agregat. 

  Acte de presentació de l`Aplec de la Salut d`enguany

La nova proposta tan sols presenta un "canvi de reubicació, però no de programa", diu Farrés. Així, des que la petició de celebrar-ho al lloc de sempre va ser denegada s'ha treballat en l'adaptació de totes les activitats, al Centre de Sabadell. "Volíem garantir que es pogués celebrar i no s'hagués de suspendre", afegia la batllessa. Per mantenir l'essència de la celebració, a la capella de la Mare de Déu dels Dolors hi haurà situada una rèplica de la Verge "des de dissabte fins dilluns", tal com ha explicat el rector de la Parròquia de Sant Fèlix, mossèn Xavier Farrés. "Per practicitat i per preservar l'estat de l'original, portarem una rèplica més petita i menys fràgil fins al Centre perquè sigui tot el més semblant possible a la celebració de cada any", ha exposat. 

En l'acte de presentació hi han participat, a part de l'alcaldessa de la ciutat i el rector de l'església de Sant Fèlix, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles de la Rosa; la tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, Mar Molina; Joan Canadell, president del Patronat de La Salut i representants de diverses entitats culturals de la ciutat. 

El programa compta també amb les activitats de l’11è Festival de Contes Vet Aquí Sabadell i de la 18a edició de Sabadell, Festa i Tradició. D'aquesta manera, la festa disposa d'una oferta àmplia per a tots els públics que inclou des de propostes de música i arts escèniques fins a cultura popular, activitats familiars i iniciatives participatives. 

Dimecres 6 de maig

15:00 h i 18:00 hTeatre La Faràndula – XLII Trobada de Corals: Cantata La Clika 

 

Dijous 7 de maig

11:00 h, 15:00 h i 18:00 hTeatre La Faràndula – XLII Trobada de Corals: Cantata La Clika

 

Divendres 8 de maig

15:30 h, 17:00 h i 18:30 hTeatre La Faràndula – XLII Trobada de Corals: La comèdia del gall

20:00 h – L’Estruch – Concert Al·lèrgiques al Pol·len – Associació Juvenil Sabadell Sona Jove

 

Dissabte 9 de maig

10:00 hDiversos carrers i places de la ciutat – Empestada (Colla del Pedregar)

12:00 hPlaça de Sant Roc – Diada castellera (Castellers de Sabadell i Colla del Pedregar)

12:00 h Diversos carrers del Centre – Cantata Avui cantem Sabadell (Avui Cantem Sabadell)

13:15 h – Vermut musical amb La Portàtil FM (Colla del Pedregar i Danses al Carrer)

14:00 hRacó del Campanar – Dinar popular de carmanyola (Colla del Pedregar)

19:15 hPlaça de Sant Roc – Acte sacramental (Ball de Diables de Sabadell i Colla del Pedregar)

 

Diumenge 10 de maig

09:00 hCarrers del centre – Matinades (Colla del Pedregar)

10:00 h – 11:30 hPlaça Doctor Robert – Itinerari escultures (Museu d’Art de Sabadell)

10:30 hSantuari de la Salut – Missa solemne (Consell del Santuari de la Mare de Déu de la Salut)

11:00 h – Museu d’Història – Històries de carrer (Museu d’Història de Sabadell i Colla del Pedregar)

11:00 h , 12:00 h i 13:00 h – Torre de l’Aigua – Visites guiades (Museu d’Història de Sabadell)

12:00 hRacó del Campanar – Vermut (Colla del Pedregar)

17:00 hSantuari de la Salut – Pregària Taizé a la Mare de Déu (Consell del Santuari)

17:30 h – 19:30 hPlaça de Sant Roc – XXIII Concurs de sardanes (ACF Folklòrica Sabadell Sardanista i Grup Sardanista Mirant al Cel)

17:30 h – 19:30 hCarrers del Centre – Itinerari històric (Museu d’Història de Sabadell)

18:30 hCarrers del Centre – Seguici festiu (Seguici Festiu de Sabadell)

20:00 hPlaça de Sant Roc – Balls de protocol (Seguici Festiu de Sabadell)

22:00 h – Esplanada UAB – Ball de la gralla (Colla del Pedregar)

 

Dilluns 11 de maig

09:00 hParc de Catalunya – Caminada urbana (Ajuntament de Sabadell i UES)

09:00 h – Santuari de la Salut – Missa votiva de l'Acadèmia Catòlica (Consell del Santuari)

10:00 hParc de Catalunya – Cursa d’orientació (Ajuntament de Sabadell i UES)

10:00 h – 21:00 hFont de Can Rull – Fontada de la Salut (Inspira Arrels) Es pot consultar el programa sencer a través del següent enllaç. 

10:00 h Racó del Campanar – Plantada de gegants (diverses colles)

11:00 h , 12:00 h i 13:00 h – Torre de l’Aigua – Visites guiades (Museu d’Història de Sabadell)

11:00 hPlaça Doctor Robert – Activitat infantil Arkilaqua (organització no especificada)

11:00–13:00 hMuseu d’Història – Itinerari històric (Museu d’Història de Sabadell)

11:30 hParròquia de Sant Fèlix – Missa solemne (Consell del Santuari)

12:00 h – Carrers de la ciutat – Cercavila de la ciutat (diverses colles)

12:00 h –13:00 h – Museu d’Art – Visita Casa Turull (Museu d’Art de Sabadell)

13:00 hRacó del Campanar – Concert Banda Vent del Nord (Banda de Música de Sabadell)

18:00 h – 20:30 hPlaça Doctor Robert – Sardanes (ACF Sabadell Sardanista)

19:00 hSantuari de la Salut – Rosari (Consell del Santuari)

20:00 hSantuari de la Salut – Missa de cloenda (Consell del Santuari)

Amb això, l'alcaldessa ha fet una crida als sabadellencs i sabadellenques perquè participin de les desenes d'activitats que es plantegen. Si vols conèixer més detalls de les activitats ho pots fer mitjançant aquest enllaç

