Obertes les sol·licituds de llicència de terrassa per a la temporada 2026/2027 a Sabadell

La nova temporada de terrasses, que comprèn un any sencer des d'aquest 1 de maig fins al 30 d'abril de 2027, ja ha començat i ja està oberta la sol·licitud per obtenir les llicències necessàries. Així, amb l’inici del nou període, tots els establiments interessats poden presentar la documentació pertinent per obtenir o renovar la llicència d’ocupació de via pública per a la instal·lació de terrasses. La temporada anterior, corresponent al període 2025/2026, va finalitzar el dijous 30 d’abril i les llicències vigents fins aleshores queden extingides, atès que es tracta d’autoritzacions de caràcter anual que s’han de renovar cada temporada.
Per poder optar a la llicència, cal emplenar i signar el formulari específic; presentar el contracte de lloguer o bé de l'escriptura del local a nom del titular, i, finalment, en cas que la sol·licitud no la faci la persona interessada, s'haurà de portar emplenat i signat el model 'Autorització atorgament de representació'. El podran realitzar els titulars d'establiments de restauració, assimilats o el seu representant durant tot l'any i es calcula que el temps d'espera per a la resolució és de dos mesos des de l'entrada de la sol·licitud. Tot i això, els establiments que ja tenien llicència podran continuar fent servir la mateixa fins que es resolgui la seva situació, mentre que els que en demanin una de nova hauran d'esperar que arribi per poder instal·lar la terrassa.
El preu anual de la llicència oscil·la entre els 54,22 euros i els 102,45, en funció de la categoria del carrer. Tot i això, també es pot sol·licitar per períodes (estiu, hivern, caps de setmana d'estiu, caps de setmana d'hivern i dies eventuals). La presentació telemàtica de la sol·licitud es pot fer a través del següent enllaç. A banda, des del consistori adverteixen que instal·lar una terrassa a la via pública sense llicència pot suposar sancions econòmiques i expedients disciplinaris per als infractors. En total, a Sabadell hi ha més de 430 terrasses amb permís, un increment de gairebé un 25% respecte al 2020, quan la Covid-19 va disparar la demanda de llicències a l'exterior.