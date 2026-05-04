"Arriba el bon temps i la gent té ganes de sortir": incertesa amb les restriccions per la pesta porcina

Aquest mes farà mig any que, a Sabadell, no es poden fer activitats al medi natural. Tan senzill i complicat com això, les restriccions per la pesta porcina africana (PPA) impedeixen anar a passejar, córrer, anar amb bicicleta o fer l’activitat que correspongui al rodal. I això inclou tant la Salut com el riu Ripoll, el Parc Agrari i el bosc de Can Deu. L’afectació és tant per a les persones a títol individual –hi ha qui se salta les restriccions per desconeixement i qui ho fa perquè no troba alternatives–com per als grups, i això impedeix a les entitats organitzar activitats.
És el que li passa a la Unió Excursionista de Sabadell (UES), que busca la manera de reconvertir aquelles activitats que realitzava de forma habitual al rodal. El seu president, Josep Maria Manyosa, assenyala que “sobretot intentem que no es perdi l’activitat i fomentem la descoberta d’entorns propers. El que diem a tothom és que la zona que tant ens agrada està tancada”. La Llanera Trail, el 49è Cross dels Esquiadors, la trobada de marxa nòrdica... són activitats que organitza la UES al rodal i que ha hagut de cancel·lar. L’últim cas, anunciat ahir mateix, la segona edició de l’Akelarre Trail. A banda, altres activitats com les Caminades Slow o les del programa Ciutat i Escola, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, “ens busquem la vida i les traslladem a espais públics o parcs o altres llocs que no comportin sortir al rodal”.
Per exemple, hi ha grups de marxa nòrdica que aprofiten parcs com el de Catalunya i el de Can Gambús. Altres van fins a Castellar o Matadepera –que no tenen restriccions– i hi fan les activitats. Anul·lar activitats ha comportat retornar inscripcions i pagaments en el cas de les que tenen un cost, temes logístics a banda, però Manyosa apunta que no s’ha generat un problema econòmic. Sí que assenyala, de totes formes, l’evident desig perquè decaiguin les restriccions.
No tothom compleix
Per diversos motius, però no tothom compleix les restriccions decretades per la pesta porcina. L’Adrián, per exemple, un jove que va amb bicicleta pel costat del riu des de Sabadell fins a Castellar, explica que “durant els primers mesos de les restriccions no anava amb la bici, però no feien res i, com que aquí veig molta gent, penso que ja es pot”. Mentre ell desconeix que no està permès anar amb bicicleta pel Ripoll, sí que ho sap Fernando de la Rosa, que hi baixa habitualment amb el seu gos. “Soc diabètic i he de caminar. No es pot passejar, ja ho sé. Vaig fins a Jonqueres i després baixo, perquè s’ha de caminar i l’únic lloc que el puc portar el gos deslligat és aquí”. De la Rosa apunta que al bosc de Can Deu (propietat i gestionat per la Fundació 1859 Caixa Sabadell) hi ha vist rètols, així com a les zones de barbacoes públiques, però comparteix amb altres usuaris del rodal que hi ha llocs on no hi ha senyalització o no indica clarament la restricció.
Una altra situació és la de Pablo Pacheco, que té un hort que assegura cuidar gairebé diàriament. “Ja venia aquí amb el meu pare fa 50 anys, tota la vida!”, detalla. “Conec les restriccions, però aquí cada dia passa gent caminant”, revela. Marc i Josep Saus també són usuaris habituals del rodal, amb bicicleta en el seu cas. “Arriba el bon temps i la gent té ganes de sortir”, comenten. “No es veu la funció de les restriccions. Per què s’ha de restringir el pas al medi natural i no al lloc on hi ha el perill?”, es pregunta el Marc.