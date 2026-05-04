Ferran Costa: "Jo ja sé com acabarà aquesta temporada, però encara no us ho puc dir perquè ho hem de fer entre tots"

Molts van sortir diumenge de la Nova Creu Alta amb la sensació que el partit contra el Real Murcia s’havia fet curt. Que amb cinc minuts més d’empenta, potser els punts s’haurien quedat a casa. També es pot veure des de l’altra banda, sabent que es va sumar un punt en un partit que estava perdut. "Penso que qualsevol altre equip hauria perdut. A la primera part hem tingut ocasions clares, i ells en la primera ens han marcat i en la segona, també. Hem tingut bones situacions, i no entrava. Segurament, a la majoria els haurien matat amb això, però hem pogut continuar dins el partit fins al final. Potser el resultat ens sembla poc, tot i que al minut 85 semblava impossible, però compte perquè cada punt suma. Hem tingut dues setmanes per morir, i no hi ha manera. Ens han de matar mil cops i no ens maten del tot", deia Ferran Costa després del duel.
El CE Sabadell no va trobar la contundència a les àrees durant bona part de l'enfrontament, tot i que va poder treure el caràcter a temps per salvar un punt, també amb l’empenta de la gent en la millor entrada de la temporada: més de 9.000 persones van omplir l’estadi. "Només cal veure l’ambient d’avui i com ha empentat tothom quan calia per saber que aquesta és la gran victòria de la temporada. La Nova Creu Alta genera records i això no molts equips en tota la categoria ho tenen. És molt especial", apuntava el tècnic.
Dins el camp, bona part de la reacció va arribar a les botes del capità. Rubén Martínez, com a Marbella, va fer la penúltima passada del primer gol i, poc després, va provocar i transformar el penal de la igualada definitiva. Un líder que, amb menys protagonisme del que potser mereixeria, fa honor a allò que cada minut al camp compta. "Rubén és una figura molt important per nosaltres. És el nostre capità, ha viscut molt en el món del futbol i gaudeix de fer millors els que té al voltant. Ens ha donat serenor i desequilibri en un moment de partit molt complicat", afirmava el tècnic en roda de premsa.
També va participar en el primer gol Sergi Segura, que tornava a jugar més de tres mesos després i va rendir a un gran nivell, amb assistència inclosa. "Tots els jugadors que han entrat des de la banqueta han estat molt bé, ens han ajudat molt. Recuperar el Sergi (Segura) és una gran notícia perquè hem estat molt temps sense ell i està fent una gran temporada. Nosaltres som com un equip de relleus. Quan ha faltat algú, sempre ha tingut un company per agafar el testimoni i suplir-lo amb garanties per continuar sent competitius al màxim".
Tot plegat per aconseguir un empat que no serveix per continuar líders, però sí que manté vives totes les opcions a només tres partits per acabar la lliga. "Tenim un equip collonut. Estem en disposició de lluitar per pujar de categoria i això ja és una situació immillorable. Ens queda veure fins a on podem arribar. Jo ja sé com acabarà aquesta temporada, però encara no us ho puc dir perquè ho hem de fer entre tots", assegurava. Setmana curta, i divendres un duel directe contra l'Atlético Madrileño, ara tercer a quatre punts del Sabadell. "Estem a la jornada 35 lluitant per pujar directes. Tenim transatlàntics molt per darrere a la classificació. Avui per molts perdem el lideratge, per mi hem tornat a demostrar que és difícil que ens matin. Queden tres jornades i estem en una lluita molt maca", tancava Costa. Tres finals en joc.