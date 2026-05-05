Canvis en el sistema d’identificació de pacients a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell

A partir d’ara, els pacients de l’Hospital Parc Taulí disposaran d’un nou sistema d’identificació que substitueix el tradicional ús del nom i cognoms a les sales d’espera. Cada usuari tindrà assignat un codi alfanumèric únic, format per tres lletres majúscules i tres números, que es mantindrà en totes les seves visites, proves o intervencions, fins i tot si en té diverses el mateix dia.
La mesura, impulsada per la direcció de Gestió de Pacients i la direcció de Sistemes d’Informació, té com a objectiu principal reforçar la privacitat i la confidencialitat dels usuaris, expliquen fonts de l'hospital. A més, també es volen evitar situacions de confusió o incidències, com ara la pèrdua del número identificatiu habitual.
Com s'adquireix?
Aquest nou codi es generarà en el moment que el pacient validi la seva arribada a través de les màquines d’autoservei amb la targeta sanitària. A partir d’aquí, serà el mateix identificador que apareixerà tant al tiquet imprès com a les pantalles informatives de les sales d’espera, des d’on es gestionen els torns.
Segons ha explicat la directora de Gestió de Pacients, Marta Hurtado, el canvi també tindrà impacte en àmbits sensibles com el de determinades proves diagnòstiques. “Estem treballant per implementar aquest sistema en proves com les endoscòpies, on fins ara s’avisava els familiars cridant el nom del pacient. Amb el nou codi, els acompanyants el podran identificar a la pantalla sense necessitat de fer avisos en veu alta”, ha assenyalat.
Malgrat aquesta modificació, el funcionament general d’accés al centre es manté: els usuaris hauran de continuar passant la targeta sanitària tant a l’entrada de l’hospital com a les consultes externes per confirmar la seva arribada. Un cop a la sala d’espera, serà el codi alfanumèric el que indicarà el moment en què han de ser atesos.