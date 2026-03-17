El nou Mercat de Campoamor incorporarà més parades mentre les obres continuen ‘sine die’

El futur mercat de Campoamor es redissenya mentre les obres continuen, de moment, sense data. La Plataforma pel Mercat Municipal de Sabadell ha anunciat que la proposta elaborada per veïns del sud ha estat finalment incorporada al projecte d’obres. Tot i aquest avenç, les obres d’enderroc i construcció continuen sense data d’inici.
Segons ha explicat el portaveu de la plataforma, Ramon Giménez, “la proposta feta pels veïns ha estat inclosa en el projecte del mercat de Campoamor, una proposta que van signar més de mil veïns”. Entre els elements incorporats hi figuren set parades comercials, un passadís relacional “que generi un autèntic ambient de mercat” i la instal·lació d’un caixer automàtic, responent a la manca total d’aquest servei al sud de la ciutat. La proposta inicial només preveia accés a les parades des del carrer, però la redacció actual incorpora també accés interior cap a les parades, amb una configuració que combina façana comercial al carrer i espai de mercat propi a dins.
“Tot s’ha endarrerit, però en part és per una bona notícia pel barri” sosté Giménez. Tot i les les previsions municipals d’iniciar les obres el segon semestre de l’any passat, al carrer dels Reis Catòlics no s’ha mogut pràcticament res. Fonts de l’Ajuntament consultades pel Diari explicaven recentment que l’empresa adjudicatària, Consum, encara ha de presentar el projecte executiu. Fins que no es lliuri, no es podrà establir un calendari concret. La previsió inicial situava la reobertura del mercat l’any 2027.
Consum és qui assumeix la totalitat de l’obra a canvi de 40 anys d’ús del sòl i d’un cànon d’1,5 milions d’euros al consistori. La plataforma destaca que la llicència d’enderrocament -el primer pas per poder construir el nou equipament- ja ha estat concedida i abonada íntegrament per Consum, un fet que, segons Giménez, “evidencia un compromís real” i “desmenteix els rumors que posaven en dubte la continuïtat del projecte”.
Com serà el nou mercat?
El projecte inicial preveia un edifici amb un supermercat de 1.180 metres quadrats, cinc parades comercials amb un total de 378 m², un espai per a entitats i un aparcament soterrani de 94 places. Ara, però, el disseny s’ha ajustat per incorporar la proposta veïnal: set parades, un passadís relacional ampliat, pensat com a espai d’interacció veïnal i un caixer automàtic situat dins del passadís i accessible en horari comercial. Fonts veïnals expliquen també que existeix “un gran interès” per ocupar les futures parades, però que “no hi ha cap via oficial per presentar candidatures”. És per això que demanen que s’habiliti com més aviat millor un concurs públic i un punt d’informació per a facilitar l’accés a les futures parades.
Tot i valorar que la proposta veïnal s’hagi incorporat al projecte, la plataforma ha retret al govern municipal “la falta de seguiment públic i d’explicacions sobre els retards”. “Si fa un any la alcaldessa i els regidors van venir al barri a anunciar la reforma, també haurien d’haver vingut quan el calendari no es complia”, va subratllar Giménez.
Malgrat les crítiques al ritme administratiu, la plataforma celebra que el compromís adquirit amb el veïnat s’hagi complert. “La proposta del barri preval, i aquesta és la gran notícia”, va remarcar Giménez.
A l’espera del projecte executiu i d’un calendari definitiu, veïns del sud aplaudeixen que el projecte no hagi quedat orfe.