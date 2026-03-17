De treure la millor nota a la 'sele' a publicar nou disc: "És un equilibri entre Smoking Souls i Morat"

El santcugatenc Eric Mateu es va convertir en una figura mediàtica fa dos anys, després d'aconseguir la millor nota de la Selectivitat 2024. Allò va provocar les trucades dels mitjans de comunicació que volien conèixer els seus secrets per aconseguir aquell 9,9 que li va obrir les portes a la universitat. En conversa amb el Diari, després de l'èxit a les PAU, advertia que els llibres i les matemàtiques no eren les seves úniques passions. De fet, el seu paper com a bateria de la banda juvenil Indubio ja era llavors molt més que un entreteniment. En el fons, esdevenia una motivació que ara s'ha traduït en una obra molt especial: el nou disc de la banda, que veu la llum després d'un any i mig de feina a l'ombra.
On el món s'atura, expliquen els membres del grup, és un àlbum d'històries viscudes -exteriors i interiors- que duen un fil sota la pell que les uneix, donant nom al treball. No és un fil físic, ni tampoc conceptual. "És una mena d'energia que vol connectar amb el dia a dia d'una forma pròpia; tot aturant un segon el món per plantejar-se cap a on caminem", anuncien sobre l'esperit del disc. És a partir d'aquesta mirada des d'on projecten les cançons, amb un missatge compartit que pren sentit. "És el projecte més important que ha fet Indubio fins avui dia", coincideixen.
Els quatre joves vallesans esperen que la publicació de les peces musicals suposi un nou impuls després de recórrer diferents sales de Catalunya. Carles Freixedes al teclat, Luan Boffi com a guitarrista, Eric Mateu amb les baquetes i Bruno García posant-hi la veu prometen emocions fortes. El disc està format per la selecció de vuit temes iniciats i tancats per un pròleg musical-poètic i un epíleg explosiu que dibuixen la línia del missatge en conjunt. "Entre les deu pistes hi ha diferents temàtiques que van des de la superació de la mort d'un familiar fins a la irònica sàtira del noi hipermusculat i moralment genial que sembla que ens dibuixen els canons actuals", avancen. També s'explora la recerca de la llum en moments de soledat, l'alegria de viure i l'amor de parella en les seves diferents fases. "El fons roman i es nota en totes les cançons: l'actitud proactiva de sentir-se vius", sintetitzen.
Sobre la sonoritat, els integrants expliquen com han trobat un equilibri "entre la distorsió d'Smoking Souls i la proximitat de Morat; un rock modern i actual". En aquesta línia, es permeten experimentar amb alguns elements variats com la predominança del so de sintetitzador durant tota la primera part de Núvols de plata o l'efecte coral a l'última explosió de l'Epíleg, aprofitant els recursos per crear l'atmosfera ajustada a cada tema. Amb tot, Indubio presenta un LP que no és només un recull de cançons de pop-rock juvenil, sinó una invitació a un modus vivendi tan concret i tan abstracte com cada oient pugui interpretar. Som gegants, amb Júlia Marsol, i altres temes del disc, ja es poden escoltar a les plataformes.
La vida després de la 'sele'
L’Eric està cursant actualment el doble grau en Matemàtiques i Física a la UAB. Allà comparteix aula amb una elit molt reduïda: només hi ha vint places. “M’agrada molt el que fem i hi ha gent molt bona. Els professors són fantàstics i la universitat està molt bé”, celebrava sobre l’elecció. El nivell, admet, és molt alt. “Tinc companys que no estudien i treuen millors notes que jo. Hi ha gent amb moltíssima facilitat. Però, si no fas res, no arribes a entrar al doble grau ni pots mantenir-te”, avisa. La nota de tall era un tretze i mig. Un llistó inaccessible per a la majoria dels mortals. Ara, la passió per la música ha obert un nou camí. Caldrà seguir-li la pista.